籌建20年 澳門輕軌通車 民怨：多經賭場

籌建逾20年 澳門輕軌正式通車 全長9.3公里共設11個車站 新華社 分享 facebook

籌建逾20年、由港鐵營運的澳門輕軌「仔線」10日通車，首班載客列車下午3時33分開出，即日起至12月31日可免費乘搭。

澳門日報報導，由於至年底前可以免費乘搭，預料嘗鮮乘客眾多，各站設有臨時輪候區及等候時間提示。

澳門特首崔世安和運輸工務司長羅立文在通車儀式上揭幕。澳門輕軌股份有限公司董事會主席何蔣祺在致辭中說，輕軌的開通將為澳門市民提供一個便捷可靠的綠色運輸系統，優化澳門的交通配套和出行條件，構建環保社區，提升居民的生活素質。

此次開通的輕軌為仔線，全長9.3公里，共設11個車站，沿途設機場站、蓮花口岸站，還有多間著名酒店所在的路東站及路西站，以及買伴手禮熱點官也街的排角站等11個車站。

澳門輕軌全長9.3公里共設11個車站 分享 facebook

仔線覆蓋仔的主要住宅區、舊城區及旅遊區，並串連澳門海、陸、空三個重要口岸。該輕軌是澳門的第一條鐵路系統，將極大地便利澳門居民的日常出行。

香港01報導，惟有澳門居民表示，「仔線」斥資超過100億澳門幣(約12.4億美元)興建，認為列車設施未及香港及其他國家；加上輕軌走線大多途經賭場區，未能真正便利當地居民。

搭乘首班車的澳門居民譚先生表示，列車行駛時十分顛簸，而且列車路線多行經賭場區，主要為旅客而設，倘要返回民居需下車行走10多分鐘，未能真正便利澳門居民。