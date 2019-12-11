陸配姐妹創業賣家鄉味 市集擺攤一票老主顧探班

嫁到台灣的陸籍配偶，在台灣創業有成，不少人賣起自己的家鄉味，不僅解鄉愁，也將家鄉的好滋味推廣到台灣。「新女力創業節」上，多名創業有成的陸籍姐妹受邀參展擺攤，銷售自己研發的干貝小魚辣醬和甜酒釀等，許多老主顧得知消息，特別跑到現場購買以示支持，讓陸配們「揪感心」。

為扶助新住民姐妹創業，婦女權益促進發展基金會自2017年起舉辦「新住民女性創業加速器」，為新住民姐妹開設創業課程及業師輔導，培育將近1000名新住民姐妹，寶佳公益慈善基金會並資助63位姐妹創業補助金，實現邁向創業夢想的第一步。

計畫邁向第三年，日前於台北華山文創園區舉行「新女力創業節」活動。三年來參與計畫的十餘組新住民姐妹，在現場擺攤與市民分享她們手作的特色食品或編織藝品。

住在嘉義的張豔君為照顧小孩決定在家創業，來自廣西的她，非常想念家鄉的辣椒醬，於是決定自己動手做，她還做了市調，研發台灣人喜歡的干貝辣椒醬，透過網路販賣闖出名號。

劉明鳳來自湖北，她手作的甜酒釀品牌就叫「鳳姐」，嘗遍台灣市面上的甜酒釀，但都與家鄉的風味不同，為了在台灣重現湖北味道的甜酒釀，她還特地回家鄉帶酒麴到台灣，終於製作出香甜可口的甜酒釀。

四川妹子李冬菊同樣也是因為在台灣吃不到道地的麻辣鍋，乾脆飛回成都學習麻辣湯底的作法，她住在新竹科學園區附近，早期主要賣給在竹科工作的人員，後來透過社群軟體宣傳，口碑作出後，規模和品項也越來越大。

活動當日，許多老顧客知道姐妹們難得北上擺攤，特別帶著禮物來捧場，這些顧客過去都是透過網路或電話訂購，碰面時，雙方很很驚喜，顧客們也大贊姐妹們的好手藝。