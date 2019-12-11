女工長髮捲入製麵機慘死 掙扎影片曝光網友嚇壞

大陸一名女子遭製麵機捲入當場慘死。圖片來源／ingimage 分享 facebook

從事有危險性的工作時，一定要遵守安全規定，以免發生憾事。中國大陸吉林省近期發生一起驚悚意外，一位餃子館女員工在廚房操作製麵機時，頭髮意外捲入機器內，導致她整個人被機器扯入，身體懸浮在空中，整個過程遭監視器錄下，女子掙扎157秒的畫面也在網路上曝光，許多網友看到後紛紛驚嚇表示「安全規定一定要遵守」。

根據「中國報」報導，這起事件發生在6日中午，吉林一間餃子館的女員工正獨自在廚房操作製麵機，突然女子的長髮被機器捲了進去，女子拚命地掙扎想擺脫機器，但連上半身也慢慢地被捲了進去，整個身體懸在半空中，雖然女子持續將雙腳往外蹬，但仍然沒有幫助，監視器畫面內可發現女子在事發2分半後便沒有再掙扎，事後送醫傷重不治身亡。

目前警方已介入調查此事，監視器畫面也曝光在網上，許多網友看完影片後，紛紛表示過程過於驚悚「不敢點開，慘不忍睹」，但也感嘆女子要是做好安全規範，可能就不會發生憾事，「得帶帽子，把長髮卷在帽子裡，一般工業企業會有要求」、「所以為什麼工廠都要求長髮的扎起來，罩到帽子裡，規章制度都是有原因的」、「因為違規操作而丟失性命。所以請大家要按規章制度行事，它真的是為了保護生命而規定」、「實在太悲慘了。如果不是上班時間，為什麼機器是開著的。如果是上班時間，頭髮不允許外露，是最基本的衛生要求」