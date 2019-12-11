5G自駕微公交 浙江試運營

隨着中國大陸5G技術正式投入商用，近日5G自動駕駛微公交已在浙江杭州與烏鎮正式投入試運營。據悉，該款微公交將在2022年杭州亞運會期間作為短途接駁車使用。

據香港文匯網，該款5G自動駕駛微公交在外觀上與普通10座小型公交車相差無幾，不同的是，它周身布滿了傳感器，以實現安全無人駕駛功能。

車內分為駕駛區域與乘客區域，但在車頭駕駛區域座位上坐着的不是駕駛員，而是安全員。據介紹，根據大陸國家相關法律法規規定，目前自動駕駛車輛上必須配備安全員，以保證特殊情況發生時車輛的安全行駛。

試乘線路總長1.6公里，大約乘坐時間為10分鐘。在車輛行駛過程中，坐在駕駛區域的安全員手腳都未觸碰任何開關部位，完全由車輛自動駕駛。車輛在行駛過程中車速均勻，遇到紅燈自動減速停車，遇到突然出現的障礙物也會剎車。

據介紹，該車是全大陸首款在城市開放道路混雜交通下，通過測試的5G自動微公交量產車。

杭州博信智聯科技公司業務支持部負責人沈毅表示，5G自動微公交依託於人工智能邊緣計算和路測傳感單元的協同，以及5G通訊技術的應用，構架出車、路、網、雲一體化的智能駕駛「數字軌」，使得它擁有厘米級定位、公里級全視野和百毫秒級更新，能自動識別200公尺內的行人、機動車輛等障礙物，又能掌控公里級範圍的道路信息，能在100毫秒內做出避障、變道、減速、剎車等合理而安全的快速反應，相較正常人300—400毫秒的反應時間，極大提升了駕駛的安全性。

同時，在遇到堵車、交通事故、極端天氣等複雜情況時，雲端指揮系統還會參與處理，給出車輛最優行駛線路，充分提升交通效率。