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時速600公里磁浮列車 浙江亮相

2019-12-11 03:59聯合報 記者賴錦宏／綜合報導

中國大陸時速600公里高速磁浮試驗樣車，2019年5月在青島下線。 新華社資料...
中國大陸時速600公里高速磁浮試驗樣車，2019年5月在青島下線。 新華社資料照片
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由中國中車集團研發製造的時速600公里高速磁懸浮、新一代碳纖維列車、新一代智能地鐵列車以及跨座式單軌列車，日前在第二屆浙江國際智慧交通產業博覽會上集體亮相。據悉，這四款軌道交通代表了目前全球軌道交通的最高水平，其中高速磁懸浮列車將於2021年投入技術認證。

中國大陸時速600公里高速磁浮試驗樣車，參觀人員在樣車上參觀。 新華社資料照片
中國大陸時速600公里高速磁浮試驗樣車，參觀人員在樣車上參觀。 新華社資料照片
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據中國經濟網報導，一進博覽會大門就可以看到這四輛顏色各異、車頭造型不同的軌道列車擺放在展示區。其中車身為藍色、車頭形狀類似子彈頭的則為時速600公里的高速磁懸浮列車，從外觀上看，其車頭比現有運行的高鐵列車更修長，車廂內部整潔明亮，座位數可根據市場需求進行調整。

中車青島四方機車車輛股份有限公司高級主任研發師張志強指出，該項目於2016年7月啟動，由中國中車組織30多家企業、高校、科研院所共同攻關，於2019年5月23日正式下線。高速磁懸浮具有速度高、安全可靠、噪聲低、震動小、載客量大、耐候準點、維護量少等優點，可以填補高鐵和航空運輸之間的速度空白。

「上海到杭州的距離大約是180公里，現在正常高鐵運行大概需要1個小時，如果選用新一代磁懸浮的話，以每小時600公里速度運行，只需要接近20分鐘的時間就可以到達。」他表示，同時，由於磁懸浮的一大特點是車身懸浮在軌道上，接觸少，因此可實現30年免維護，這將大大降低維護成本。

有消息稱，2021年高速磁懸浮列車將投入技術認證，而跨座式單軌列車則將率先在安徽蕪湖市投入使用，它屬於中運量交通工具，該列車「肚量大」，單向運量每小時可以達1到3萬人，適合人口規模在300萬人左右規模的城市。同時該列車造價約為每公里3億元人民幣，僅為地鐵造價三分之一。

列車高鐵人民幣

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