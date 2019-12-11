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長三角一體化醫療整合 3億人受惠

2019-12-11 03:54聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

上海新虹橋國際醫學中心建設發展有限公司董事長楊傑指出，通過虹橋樞紐快速交通，可以實現1小時長三角都市圈的「同城效應」；3小時可以覆蓋長三角城市群16個中心城市，55個中等城市及1000多個小城鎮，輻射人群達3億。利用長三角一體化的平台，許多醫療資源可以整合，提升區域醫療服務質量。

中新社報導，隨著「長江三角洲區域一體化發展規劃綱要」推出，長三角區域一體化步伐正加速推進。而醫療作為關乎國計民生的大事，一體化過程更受關注。上海康德萊醫療器械股份有限公司執行董事王彩亮表示，在醫療器械方面，企業可以在上海創新孵化，委託長三角區域有能力的製造商進行生產，從而更大力度的激發產品創新活力，這對企業來說是非常大的利好。

「長三角區域的很多企業都是基於市場和產業鏈分布。企業總部選擇落地上海，信息、創新、研發在這裡集聚，其它地方進行生產、銷售、運輸等，這使得產業空間的配置更為合理。」上海社會科學院世界經濟研究所國際政治經濟學研究室副主任蘇寧認為。

王彩亮也表示，「企業未來將在上海形成以研發、醫工合作、管理、營銷等為主體的總部模式，而生產會根據不同的產品線在長三角進行整體部署」。

據楊傑表示，上海美中嘉和醫學影像診斷中心作為入駐上海新虹橋國際醫學中心的企業，在長三角多地有連鎖產業，與地處長三角地區的多所大學有項目合作。「醫生也可以藉助一體化的平台，通過多點執業來實現多區域覆蓋，通過資源整合為產業延伸做補充。」

一體化受益的不只有醫療企業，普通百姓看病就醫也是一體化的重要組成。「2018年啟動長三角區域一體化國家戰略後，公立三甲醫院便開始信息上的互聯互通，現已初步實現長三角跨省就醫異地結算。」楊傑指出。

復旦大學附屬華山醫院虹橋院區，對接中國腦科計畫，打造大陸國家神經科學臨床醫學中心、長三角創傷醫學中心及大虹橋區域醫療中心。值得注意的是，上海新虹橋國際醫學中心正建設統一的信息化平台，該平台將與區、市信息平台互聯互通。「未來，來自長三角地區的患者在公立醫院就診，他的檢驗影像也可以通過數據平台與社會辦醫的醫療機構互通。」楊傑表示。

上海患者

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