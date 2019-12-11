澳門輕軌開通 年底免費搭乘

澳門輕軌10日開通，首班載客列車下午3時33分由氹仔客運碼頭開出，站務員會在閘口派發單程票，乘客可憑票進站乘車，直至今年12月31日期間都可免費乘搭。輕軌開通儀式昨在氹仔車廠舉行。

據香港文匯網，澳門行政長官賀一誠批示公布票價制度，輕軌全程為10澳門元，3站內則每程收6澳門元，6站內收8澳門元，持有電子預付卡乘客可獲扣減一半票價，制度於明年1月起生效。

氹仔線全長9.3公里，共設11個車站，途經機場、蓮花口岸、路氹西及馬會等站點，每天首班車為早上6時半，周一至四服務時間至晚上11時15分、周五至周日及公眾假期服務時間延長至晚上11時59分，約5至10分鐘一班車。