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中國國家管網公司成立 重塑油氣市場

2019-12-11 03:43聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

中國國家石油天然氣管網集團有限公司9日在京正式成立。多位專家表示，成立國家管網公司對推動中國油氣體制改革起著關鍵性的作用。這一新企業肩負四大使命，有望重塑中國大陸油氣市場體系。

中新社報導，大陸國家發改委價格監測中心高級經濟師劉滿平解釋說，在整個油氣產業鏈上，管網處於中游，屬於自然壟斷環節業務。管網連接著上游的勘探開發以及下游的加工和銷售，後兩者都屬於競爭環節業務。

過去，油氣領域基礎設施建設與運營主要由大陸國內三大石油公司承擔。劉滿平指出，國家管網公司的成立，意味著通過改革讓中游的管網部分獨立，最直接的好處就是實現自然壟斷環節業務和競爭環節業務脫離，進而促進整個行業形成競爭關係。

借鑒國際經驗，對外經濟貿易大學教授董秀成指出，獨立管網公司的產生將會直接豐富天然氣市場的競爭主體，從而提高市場化程度。

截至2018年，中國大陸天然氣管道幹線為7.6萬公里，總長度遠低於管網發達國家，目前中國人均天然氣管線長度僅為世界平均水平的二分之一。劉滿平表示，專門成立國家管網公司不僅可以引入民營資本，拓寬管網建設資金來源，還可以通過資本化、證券化渠道，上市募資廣泛引入社會資本，改善管網投資建設效益，加快建設步伐。

董秀成表示，國家油氣管網公司成立後，天然氣供應環節的基礎設施開放、利用效率提高，有利於國外進口，中國天然氣市場將由供應能力受限向供應能力釋放轉變。國家油氣管網公司成立後，此前三大油氣企業的市場集中度將有所降低，且地方管網實現網銷分離勢在必行。如此，中國天然氣價費改革有望提速。

國家管網公司有關人士也表示，國家管網公司成立後，可以推動形成上游油氣資源多主體多渠道供應、中間統一管網高效集輸、下游銷售市場充分競爭的油氣市場體系，有助於形成市場化油氣價格機制，從而使油價和氣價更為合理。

過去各企業建設自己的油氣管網，建好後大都獨立運營，這種各自為政的狀況導致全大陸範圍內油氣管網互聯互通程度不够，存在重復建設、運行效率不足等問題。而國家管網公司的成立，將形成「全國一張網」，實現管道資源的共享，既可避免重複建設的浪費，又可提高能源運輸效率並降低運輸成本。

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