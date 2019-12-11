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高分七號衛星 首批影像質量佳

2019-12-11 04:00聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

高分七號衛星首批亞米級立體影像產品10日舉行發布會，與會人員戴著立體眼鏡觀看分辨...
高分七號衛星首批亞米級立體影像產品10日舉行發布會，與會人員戴著立體眼鏡觀看分辨率為0.65公尺的高分七號衛星北京雁棲湖立體影像。 新華社
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中國大陸高分七號衛星首批亞米級立體影像產品10日正式發布，標誌著中低軌遙感衛星分辨率由高分專項實施前最高2.1公尺提高到0.65公尺，靜止軌道遙感衛星分辨率由千公尺級提高到50公尺，低軌遙感衛星設計壽命由3年大幅提高到8年，極大提高了中天基對地觀測水平。

高分七號衛星全稱「高分辨率國土測繪衛星」，是高分專項的重要組成部分，是中首顆民用亞米級高分辨率光學立體測繪衛星，主要用於中1:10000立體測繪圖生產及更大比例尺基礎地理信息產品的更新，相較以往衛星1:50000比例尺有大幅提高。

中國空間技術研究院高分七號衛星總設計師曹海翊表示，高分七號衛星已於2019年11月3日發射入軌。目前衛星平台運行穩定，載荷工作狀態良好，成像質量優異，正在按照既定計畫開展在軌測試工作。

快遞、外賣、叫車，可以說現代人的生活方式離不開手機App中的導航功能，導航功能不僅僅依靠北斗、GPS之類的導航衛星，還需要測繪衛星的支持。

一段時期以來，中遙感衛星數據主要依賴進口衛星。隨著高分專項天基系統的建設，大陸國內進口衛星遙感數據已多被高分專項數據所替代，比率已近80%，遠超高分專項實施方案規定的60%的目標。

大陸國防科工局重大專項工程中心主任童旭東表示，高分專項實施前，僅有國土、林業、測繪等8個行業、北京等少數幾個區域開展遙感衛星應用，現在高分專項數據已在20個行業、31區域得到廣泛應用。

童旭東說，高分專項以應用為出發點和落腳點，改變以往遙感衛星研製和應用推廣分離的局面，探索建立單星多用戶和多星組網管理模式，形成大協同大融合的高分管理格局，通過統籌「天地一體化」建設和應用，統籌數據源、地面系統和應用系統各環節，實現多用戶應用效果最大化，發揮衛星的綜合使用效能。

「高分專項工程已全面轉入應用階段。後續，將把工作重心聚焦到應用上，深挖專項潛力，推廣成果應用，拓展國際合作與交流，充分發揮專項應用效能和創新引領作用。」童旭東說。

北京

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