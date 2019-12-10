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敲詐勒索扯出少女性侵案 多名女孩被賣給高官、富商

2019-12-10 20:22香港01 記者王兆陽／報導

河北省遷安市公安局破獲敲詐勒索的犯罪團夥，然而在審訊過程中，該團夥成員主動供述，...
河北省遷安市公安局破獲敲詐勒索的犯罪團夥，然而在審訊過程中，該團夥成員主動供述，曾性侵數名未成年少女，並強迫她們賣淫。示意圖／ingimage
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2018年3月，河北省遷安市公安局抓獲了一個長期「碰瓷」敲詐勒索的犯罪團夥，然而在審訊過程中，該團夥成員主動供述，曾強姦、輪姦了數名未成年少女，並強迫她們賣淫賺錢，此後，時任遷安市公安局黨委副書記康永被發現牽涉其中，性侵未成年女孩，而隨著偵查深入，又牽出市人大代表王雙。

有知情人透露，康永、王雙的落網僅揭開了遷安性侵案的冰山一角，該案疑有數十名涉案人，其中包括公職人員、富商、人大代表等。

2018年初，一惡勢力團夥因故意剮蹭酒駕人員車輛，試圖敲詐人民幣2萬5000元（約新台幣10萬8200元），和受害人鬧到了遷安市公安局交通警察大隊。辦案民警經過調查發現，他們是一個長期「碰瓷」的團夥，將他們列入調查範圍。

然而，該團夥成員寧大龍（化名）接受遷安警方審訊時稱，該團夥另兩名成員王澤眾和王家壯曾多次強姦、輪流強姦未成年女孩，還介紹、強迫她們賣淫賺錢，他也曾參與其中。2018年3月23日，寧大龍被遷安市公安局以強姦罪刑事拘留，當時他還不滿18歲。

幾天之後，王澤眾和王家壯被警方控制。警方偵查發現，他們是涉惡團夥的主要成員。

然而，就在這個惡勢力團夥紛紛落網之際，時任遷安市公安局黨委副書記康永開始向同一公安局內的三名同事行賄，包括遷安市公安局黨委委員、刑警大隊教導員、刑警大隊副中隊長，要包庇這個犯罪團夥，但隨著警方的調查，康永最終落網。

康永今年54歲，康永交代，他是從2016年開始參加賣淫嫖娼活動的，他和女孩們的秘密交易維持了近兩年。

警方調查發現，每次見到女孩，康永只詢問她們的年齡和所在年級，並不多談它事。他自稱是中醫院的大夫，女孩們都叫他「醫生」。

而判決書中顯示，康永自述，從2017年暑假到2018年初，半年之內，康永先後與六名不滿十四周歲的幼女，八次發生性關係。

在警方審訊中，王家壯、王澤眾和寧大龍等嫌犯供述，曾對多名女孩採用毆打恐嚇並實施強姦、輪姦，之後，通過中間人將受害女孩輸送給官員、人大代表、富商嫖娼。如果女孩不願意，就會以到女孩家裡鬧事、拍攝裸照、不雅視頻、毆打等方式要脅。據稱，中間人讓她們自稱年滿14歲，有時候還要求她們化妝，打扮得很成熟。

2018年12月25日，河北遷安法院對王澤眾、王家壯等人強姦、敲詐勒索一案進行開庭審理。經審理查明，王家壯、王澤眾和寧大龍強姦婦女，強迫未成年人賣淫，從中非法獲利人民幣1萬餘元（約新台幣4萬3千元）。

據知情人透露，目前暴露出的只是整起案件的冰山一角。除了康永和王雙，還有多名公職人員涉案。去年，遷安當地曾有傳聞稱，數十名當地的公職人員及富商被警方調查，部分涉案人員因為沒有證據坐實，並未受到處罰。

2019年8月5日，唐山中級人民法院終審判決，康永犯強姦罪，判處有期徒刑15年；受賄罪、行賄罪判處有期徒刑4年6個月，合併執行16年6個月。康永在受賄、行賄案中退繳的人民幣181萬元（約新台幣783萬元）予以上繳國庫，並處罰金人民幣40萬元（約新台幣173萬元）。

常給康永介紹女孩的其中一個中間人，2018年7月2日被遷安市公安機關傳喚。經訊問，她陳述了其被他人多次介紹賣淫、並多次介紹他人賣淫的犯罪事實。但因她不滿十六周歲，警方未對她進行立案偵查和採取強制措施。

2019年1月30日，惡勢力團夥案被遷安市法院一審宣判，兩名主犯王家壯、王澤眾數罪並罰，獲刑十九年，寧大龍獲刑十七年。其餘十名被告也分別獲刑，王雙的案子也進入司法程序。

延伸閱讀：

多次強姦未成年女學生致1人懷孕流產 山東五旬校長獲刑12年

【黑老大逃死刑】出獄後涉黑案開審　孫小果數罪並罰被判刑25年

文章授權轉載自《香港01》

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