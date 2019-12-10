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批美「說三道四」中共外交部：中國人權狀況 人民最有發言權

大陸鼠疫擋不住！ 佛山海關查獲活鼠攜帶漢他病毒

2019-12-10 19:39聯合報 記者賴錦宏／即時報導

內蒙古發生多宗人類感染鼠疫個案之際，中國海關公布，佛山海關在一艘入境船隻上發現一隻老鼠，證實帶有漢他病毒

據星島網報導，佛山海關駐順德辦事處北滘口岸在對某入境船舶實施檢疫時，在生活區域發現一隻活鼠，海關工作人員立即用捕鼠籠將其捕獲以防逃逸，並送相關部門進行形態學鑑定和病原體檢測；對發現活鼠的船舶、集裝箱及貨物進行熏蒸，實施除鼠除蟲處理。海關再次開箱檢查確認未發現死鼠，對可能受染的集裝箱、貨物、場地進行藥物噴灑，實施預防性消毒處理，進一步控制傳染病傳播的風險。

經鑑定，此次捕獲的活鼠為小家鼠，對漢他病毒核酸呈陽性（流行性出血熱病原體），鼠疫桿菌核酸陰性。

根據衛生防護中心，漢他病毒患者主要透過直接接觸受感染齧齒動物的糞便、唾液或尿液，或通過吸入其霧化排泄物中的病毒而染病。人類亦可由其他途徑染病：被帶有病毒的齧齒動物咬傷；進食被帶有病毒的齧齒動物的尿液、糞便、唾液汙染的食物；接觸被帶有病毒的齧齒動物的尿液、糞便、唾液汙染的物件後，再觸摸眼睛、鼻和口。人與人之間的傳播是極其罕見的。

症狀於受感染後約1至8星期開始出現。漢他病毒感染並無特別治療方法，但及早求醫接受診治是非常重要。

漢他病毒多由老鼠向人類傳播，死亡率高達約40%，如人類感染該病毒，將出現發熱、皮膚黏膜充血等症狀。

廣東佛山海關檢出攜帶漢他病毒老鼠。新浪微博照片
廣東佛山海關檢出攜帶漢他病毒老鼠。新浪微博照片
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海關漢他病毒內蒙古

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