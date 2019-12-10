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控華為誣告 前工程師：檢察院已立案調查

2019-12-10 16:53世界日報 中國新聞組／北京10日電

前工程師控華為誣告案，據傳有了新進展，但又有消息稱「消息不實」。 路透社
前工程師控華為誣告案，據傳有了新進展，但又有消息稱「消息不實」。 路透社
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華為被控誣告前工程師案又有了新進展。香港媒體報導，聲稱遭華為誣告而無辜被關押251天的華為前工程師李洪元稱，深圳市中級檢察院已就他對華為的指控立案調查。但微博又有消息稱，對於李洪元在微博的爆料，有人私訊問深圳人民檢察院官微，官微回復稱「消息不實，博主已自行刪除。」

香港蘋果日報報導，42歲的李洪元，2005年入職華為，在逆變器銷售管理部工作。2018年1月被華為裁員後，按中國《勞工法》獲得一筆過30萬元人民幣賠償。2018年12月，華為人事部主管何承東突然控告李洪元，指他獲取離職補償金是「職務侵佔」和「敲詐勒索」。李洪元因而被警方關押251天，直至今年8月才以「犯罪事實不清、證據不足」釋放。

對於李洪元指控華為誣告，華為拒絕向李洪元道歉，聲稱若李洪元認為權益受損，華為支持他運用法律武器維護自己的權益。

據百度新聞報導，李洪元在微博爆料，稱深圳市中級檢察院已經立案，調查之前涉及的誣告陷害、偽證、玩忽職守、瀆職等罪行。李洪元還說：「我們還是要相信國家，會給我一個正義的交代的。感謝這段時間，所有堅定站在我身邊，替我發聲的朋友，是我們和國家一起推動我們的司法進步。讓我的冤獄坐的更有價值。今後有機會我一定回報大家。」

華為

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