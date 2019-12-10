名下有車 「冰花男孩」父親申請貧困戶被拒

雲南「冰花男孩」再度引發關注。「冰花男孩」的父親王剛奎近日發文，稱自己申請貧困戶資格，同時給妻子與母親申請村里的掃地工作，但是都沒有被批准。王剛奎所在地的村主任表示，王剛奎不符合貧困戶標準，不是貧困戶就不能申請掃地等公益性崗位。另有媒體報導，王剛奎不符合貧困戶標準的原因，是他名下擁有兩輛機動車。

北京青年報報導，2018年1月，雲南省昭通市魯甸縣新街填轉山包村的10歲男孩王福滿，因在上學路上結了一頭冰霜引發各界關注，也被網友稱作「冰花男孩」。

王福滿的父親王剛奎近日在網上發文稱，自己想申請貧困戶的資格，同時給家人爭取村中公益性崗位的名額，希望做做打掃衛生的工作，一個月可以有500元的收入，如果有了這筆收入，可以解決很多問題。但是「沒有被村裡認定為貧困戶，掃路的崗位也遲遲申請不到」。

報導指出，雲南昭通市魯甸縣新街填轉山包村村主任王剛明表示，王剛奎家的貧困戶評定資料已經遞交過，但是不夠評定標准未被獲批。王剛明說，轉山包村有521戶、2000多人口，全村70%的人都是在外打工，貧困戶有270餘戶；而王剛奎家的條件在村中屬於中上水平，確實不夠貧困戶標準，而村中負責清掃道路的公益性崗位要求安排給貧困戶，另一方面要求年齡也不能超過55歲，但是王剛奎母親已經60歲。「村子裡的公益性崗位只有幾十個名額，肯定是要給貧困戶家庭的。」

另外，針對有媒體報導稱其名下有機動車之事，王剛奎表示，自己確實有一輛機動車，是三年前買的二手麵包車，當時花了2萬多元。「那個時候我看到周圍不少人買麵包車拉活，一天可以賺到幾百元錢，就想著也試一下，於是和別人借了一些錢，自己又湊了一點，買了這輛車。」他說，「現在這輛車估計也就能賣個幾千元錢。」

北京青年報報導，王剛奎稱想申請貧困戶的資格，同時給家人爭取村中公益性崗位的名額，但都沒有被批准。他懷疑是因為自己和村主任有矛盾，所以未被批准。該村村主任王剛明9日則表示，他遞交過王剛奎家的貧困戶評定資料，因不夠評定標準未被獲批，雖然此前兩家確有過節，但是公事就是公事，不會在這件事上為難對方。