世界律師大會廣州登場 家屬指控官方打壓

由中華全國律師協會所主辦的「世界律師大會」本周一 (12月9日)於廣州登場。 雖然中國政府強調，此會議是要讓中國律師透過與世界交流來「進步成長」，但中國維權律師家屬與法律專家仍對中國政府所謂的「法治」提出諸多質疑。

曾任709律師辯護律師的余文生自2018年1月遭中國當局關押至今，他的妻子許豔在接受德國之聲采訪時表示，世界律師大會對外的宣傳文章中一職強調法治與中國律師的權益都受到保障，但她的親身經歷是余文生在失去自由前， 已長時間被限制執業，而主辦世界律師大會的中華全國律師協會在余文生被剝奪執業權利時，不但沒有維護余文生的權利，反而在余文生的案件中，扮演打壓律師的角色。

許豔表示：「余文生被羈押至今都沒有得到會見辯護律師的機會，而我與辯護律師的知情權在過去兩年也一直被剝奪。 這些都是違反法律規定的行為，所以我請求參與大會的律師跟各界人士向大會提出余文生律師的案件，並要求中國司法機關立即停止違法的超期羈押。 」

許豔向德國之聲表示，北京當局在周一早上 (12月9日) 便派警察到府向她表示，她周一與周二都不許出門。 而當她周一下午三點准備出門時，家中樓下出現十幾名便衣人士限制她出門，過程中出現對她打罵的現象。 她在推特上分享了事情发生當下的視頻，影像內容顯示多名男女將她團團圍住，並用手機朝她錄像。

許豔告訴德國之聲：「這些人在限制我出門時沒有法律手續，也沒亮出他們的工作證件，他們便直接限制我出門。 身為老百姓的我感到非常無助，因為他們代表的是公權力，但他們卻能這樣欺負老百姓，而我沒有辦法還手。 當代表公權力的警察欺負老百姓又不被糾正與追責時，這是一個非常讓人無助和失望的事情。 」

此外，一些長期被中國政府打壓的維權律師家屬卻在中國舉辦「世界律師大會」之際，发布公開聲明質疑中國政府在活動宣傳期間強調的「法治」與「律師權益」。 自2017年9月起被中國政府強迫消失超過兩年的中國維權律師高智晟的妻子耿和於周日 (12月8日) 发布公開聲明，表示高智晟至今已消失846天，但家屬卻無從得知他的處境。

耿和寫道：「過去的這兩年多的時間中，家人不知道在哪裡，到榆林公安局一直到北京公安局，一直去尋找，沒有任何的回音。 律師也到了當地，都去尋找了，都找不著在哪兒。 就是這樣的中國，你有什麼資格去開世界律師大會？ 」

以黨為中心的「法治」

法律專家認為中國與外國律師的交流固然重要，但外界在試圖理解「世界律師大會」時，必須明白「真誠的閉門討論」與「格外盛大的公共宣傳」之間，仍有很大的差別。 精通中國法律制度的美國西東大學法學院副教授陸梅吉 (Maggie Lewis) 告訴德國之聲，現在國際社會在跟中國交流時普遍遇到的困境是他們找不到方法來有效避免自己成為中國「政令倡導」的工具。

然而，陸梅吉認為參與世界律師大會的人士仍應該盡力向北京提出他們對中國律師處境的擔憂。 她說：「我們應該聲援那些在中國選擇发聲的律師，因為原則上來說，我們應該這麼做。 但同時，我們必須小心思考我們該如何有效的聲援這些中國律師。 」

人權觀察的中國研究員王亞秋則認為，中國政府在不斷打壓法律制度與維權律師的前提下舉辦像「世界律師大會」這種國際活動，是相當諷刺的。 王亞秋告訴德國之聲：「對中國政府來說，舉辦這樣的活動是中國政府強化其法治論述的其中一環，而中國政府也希望透過舉辦全球性活動來打擊行使已久的國際人權機制，並趁機推廣有別於聯合國世界人權宣言的非自由價值觀。 」

王亞秋表示，中國維權律師目前面臨的情勢十分險峻，因為網絡上任何關於他們的信息都被中國政府屏蔽，而試圖在國內聲援他們的中國人也會面臨政府的打壓。 她說：「正因如此，參與世界律師大會的外國人士成為唯一能替中國維權律師发聲的人。 他們應該利用這個機會替中國律師與中國的法治发聲。 」

然而，法學教授陸梅吉也提醒各界應該明白中國政府所謂的「法治」與普遍認知中的法治十分不同。 她指出，法律在中國是政府用來統治國家的工具，而非用來制衡掌權者的機制。 她告訴德國之聲：「中國的政治與法律架構是以黨為中心領導模式，而非一個凌駕於共產黨之上的法治制度。 雖然這不代表中國共產黨會介入所有的案件，但這證明中國共產黨能透過正式或非正式的機制來干預中國的法律制度。 」

官方說法

根據中國官媒新華社，為期兩天的「世界律師大會」將討論著重在一帶一路與法律服務、科技发展與法律服務、跨境投資與並購、國際貿易與合規、國際商事爭議解決、律師公益法律服務和社會責任。 而中國也希望透過這次大會讓中國律師透過與國際律師交流來「不斷兼收並蓄、進步成長」。

中國司法部律師工作局局長周院生接受新華社訪問時表示：「舉辦世界律師大會，就是要鼓勵、促進、支持中國律師以更加進取、自信、成熟的姿態走進國際法律服務舞台的中心，加快发展高水平涉外法律服務機構，打造高素質涉外法律服務人才隊伍 ，更好地服務我國全方位對外開放。 」

【 本文章由德國之聲授權提供】