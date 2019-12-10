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北京新規：明年5月起外賣不提供免洗筷

2019-12-10 11:08聯合報 記者戴瑞芬／即時報導

明年5月起北京點外賣不再提供免洗筷、勺，一旦違規將祭出重罰，處人民幣5000元以上到最高1萬元以下罰款（相當最高罰新台幣4萬3千元）；且採連續罰，再犯罰款處1萬元以上5萬元以下（相當最高罰新台幣21萬5千元）。

「北京市生活垃圾管理條例」修訂近日通過，將從明年5月1日起開始施行。這是自2012年施行以來，首次對該條例進行修改。

擁有2100多萬人口的北京是超大城市，生活垃圾量與日俱增，從2012年的648萬噸，增長到2018年的929萬噸，6年間增長了43.4%。

北京新規要求，包括餐飲經營者、餐飲配送服務提供者和旅館經營單位不得主動提供一次性用品，違反規定將責令立即整改，並處以重罰。

值得注意的是，有外賣業者反應，如果不能使用一次性的包裝餐盒，很難為顧客進行送餐。所以，新規暫時沒有對一次性餐盒進行限制，只對一次性筷子、叉子、勺子設限。

北京市城管委將會同市場監管部門、商務部門、文化旅遊部聯手在門明年5月之前，制定一次性用品的詳細目錄，並出臺相關配套的工作方案。

同時，北京市將採取措施逐步推行淨菜上市，新建大型蔬菜果品批發市場、農貿市場、物流配送中心的，建設單位應按照規劃、標準同步配置廢棄蔬菜、果品就地處理設施。

明年5月起北京點外賣不再提供免洗筷、勺。本報資料照片
明年5月起北京點外賣不再提供免洗筷、勺。本報資料照片
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