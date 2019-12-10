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上海迪士尼「動物方城市」動工

2019-12-10 01:47聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

上海迪士尼樂園受遊客歡迎，圖為遊客在上海迪士尼樂園與米奇合影。 新華社資料照片
上海迪士尼樂園受遊客歡迎，圖為遊客在上海迪士尼樂園與米奇合影。 新華社資料照片
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上海迪士尼度假區9日宣布其主題樂園中最新的擴建項目「瘋狂動物城」（台灣稱為「動物方城市」）完成場地準備工作，正式啟動主要施工。

中新社報導，上海迪士尼樂園的「動物方城市」主題園區是上海迪士尼度假區的第二大主要擴建項目，將毗鄰「夢幻世界」主題園區，開幕後將帶來全新的景點、娛樂演出、商品和餐飲選擇。

作為深受全球各年齡層遊客喜愛的故事，「動物方城市」動畫電影在2016年一經上映，即在中國大陸引起了轟動效應。隨著電影在中國大陸市場取得巨大成功，遊客對於「動物方城市」這部攬下包括奧斯卡最佳動畫電影獎等諸多大獎的故事的喜愛，將在上海迪士尼樂園「動物方城市」全新園區開幕後創造遊覽高峰。

開幕後，除了朱迪和尼克兩位主角，一眾廣受歡迎的角色包括閃電、夏奇羊、豹警官、牛局長和犀利哥等都將在全新園區悉數現身。一周前，北極熊剛剛加入閃電，驚喜現身於全新園區的創意建設圍板，並進一步在網絡和社交媒體上引發熱議。

遊客們紛紛來到主題圍板前打卡，與創意海報上的閃電、北極熊，以及三扇大小不一、供不同尺寸動物進出的「門」合影留念。在接下來的幾個月，更多故事中的角色將在創意圍板上現身，為遊客製造更多驚喜。

上海迪士尼度假區總裁及總經理薛逸駿（Joe Schott）表示：「對於上海迪士尼度假區和『動物方城市』的愛好者們來說，這是一個令人激動的時刻。自今年年初宣布打造『動物方城市』主題園區以來，無論是中國還是世界各地的遊客都對未來新園區有著熱切的嚮往和期待」。

他說，今天，這一全新園區正式啟動主要施工是該項目的一大重要進展，也延續了上海迪士尼度假區持續為遊客打造全新、獨特體驗的承諾，吸引遊客不斷造訪上海迪士尼樂園。

上海迪士尼北極熊

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