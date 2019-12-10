82年前南京浩劫 新書不忘歷史

「不忘歷史、共鑄和平」2019年系列圖書，9日在南京首發。 中新社 分享 facebook 在第六個南京大屠殺死難者國家公祭日前夕，「不忘歷史 共鑄和平—2019年系列圖書首發式」9日在南京大屠殺遇難同胞紀念館舉行。部分新書將走進美國、英國、日本等40多個國家的大學和圖書館，傳播真相捍衛和平。

中新社報導，在當天的首發式上，「守望歷史—四十年來南京大屠殺記憶傳承口述」、「南京大屠殺史實展」（英文版、日文版）等9本圖書與讀者見面。

「40年來，各界人士守望歷史，為南京大屠殺歷史記憶傳承與和平理念的傳播，為紀念館的建設與發展做出了貢獻。」侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館副館長淩曦介紹，自2017年12月以來，口述史項目組對相關人士進行口述訪談，今年編輯出版「守望歷史—四十年來南京大屠殺記憶傳承口述」。

該書中，紀念館的設計者、建設者與管理者，南京大屠殺歷史研究者與傳播者……來自不同領域、不同時代、不同視角的人紛紛為和平代言。

南京大屠殺不僅是中華民族的災難，更是一場人類的浩劫。為了更好地向世界傳播南京大屠殺史實，傳遞中國人民愛好和平的理念，紀念館主辦的「日本侵華南京大屠殺研究」繼中文刊之後，今年編輯出版了英文版與日文版。

值得一提的是，新媒體手段被應用於展陳這段82年前的南京浩劫。在「南京大屠殺史實展」的英文版和日文版中，將配以二維碼收聽、收看相關音頻、視頻，並採用全彩印刷方式，方便海內外人士更加直觀瞭解這段歷史。

「過去的研究更多是聚焦於史料和實證。如今，相關研究的深度和廣度都有提升。」著名歷史學者、南京大學教授張憲文樂見南京大屠殺相關研究的日益活躍。他認為，通過聚焦小人物、小事件展現這段家國記憶，填補歷史的細枝末節，以更親和的視角走近讀者。