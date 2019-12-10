廣東廣州／古色古香 泮溪酒家

泮溪酒家美食遠近馳名，薈萃大陸南北菜系精華。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

泮溪酒家知名招牌菜「泮塘五秀」 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 廣州西郊荔灣湖畔的泮溪酒家，是廣州老字號，與北園、南園一道，合稱為廣州三大園林酒家，是中國大陸最大的園林式餐廳之一。薈萃了嶺南庭園特色，及裝飾藝術精華；周邊粉牆黛瓦、綠榕掩映，內部迂回曲折、層次豐富，入選「首批中國20世紀建築遺產名錄」。

泮溪酒家在1千多年前，是五代十國時期，南漢末代君主劉鋹的御花園「昌華苑」故地，也是昔日「白荷紅荔、五秀飄香」的「荔枝灣」。1947年，粵人李文倫創辦充滿鄉野風情的小餐廳，銷售主要是以當地特產「泮塘五秀」蓮藕、菱角、茨菇、馬蹄、茭筍為原料的菜式。

由於經營得法，並以郊菜鮮蝦腸、泮塘馬蹄糕、八珍茭筍皇、郊外大魚頭等獨具地方特色的風味菜為號召，深獲民眾喜愛，名聲逐漸傳開。1959年大規模改建後，成為馳譽中外的「江南第一家」，餐廳以附近一條小溪「泮溪」來命名。

泮溪酒家由假山魚池、曲廊、湖心半島餐廳、海鮮舫等組成，布局錯落有致，加上荔灣湖風光襯托，景色如畫。美景是「配角」，美食自然是「主角」。餐廳菜色薈萃大陸南北菜系精華，曾選派廚師參加盧森堡國際烹飪比賽、國際奧林匹克烹飪比賽，獲金、銀牌獎。昔日有金龍化皮乳豬、八寶冬瓜盅、牡丹鮮蝦仁、瓦罐水魚等八大名菜，和綠茵白兔餃、像生雪梨果等八大名點；如今又有八仙宴、花仙宴、西關風情宴、象形點心等特色宴席，食客吃樂了嘴，暖了胃，甜了心。