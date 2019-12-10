廣東廣州／廣州第一標誌 五羊石像

越秀公園：廣州最大的綜合性公園。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 若問廣州人：「廣州的第一標誌是什麼？」答案一定是：「當然是五羊了！」建於1959年的五羊石像，位於越秀公園內越秀山木殼崗上，是根據廣州五羊傳說創作的石刻。

廣州市別名又叫五羊城、羊城、穗城，廣州與五羊的淵源，始於「五羊銜谷，萃於楚庭」的中國神話傳說。相傳古時候廣州因連年旱災，五穀歉收，百姓生活困難。有一天，忽然仙樂悠揚，南海天空飄來五朵彩雲，五位仙人身穿五色彩衣，各騎不同毛色的仙羊，手執一莖六出的稻穗，騰雲駕霧降臨。仙人們把稻穗贈給百姓，又把五隻仙羊留下來，騰雲離去。百姓把稻穗撒向大地，從此廣州風調雨順，五穀豐登；五隻仙羊化為石羊，留在山坡上。

越秀山上「明城牆」，是廣州現存最完整的古城牆。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

五羊石像，是廣州的第一標誌。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 為了紀念這個美麗的傳說，1959年，尹積昌、孔繁偉、陳本宗等藝術家設計創作了五羊石雕像。整座石像由130多塊花崗石雕刻組砌而成，高11公尺，重2噸左右，最小的那件是小羊的尾巴，重50公斤。五隻石羊設計巧妙，神態各異，大山羊居中，昂首遠眺，羊髯微拂，口銜「一莖六出」穀穗；餘下四石羊環列四周，或小羊跪乳，或母羊回首，或吃草，或嬉戲，形態可愛，栩栩如生。

五洋石像所在的越秀公園，是廣州最大的綜合性公園。公園主體越秀山，以西漢時南越王趙佗曾在山上建「朝漢台」而得名，元代以來一直是羊城八景之一。公園是廣州市城市中心區範圍內面積最大的綠地，園內自然環境得天獨厚，園中植物種類多樣。

位於公園觀音山頂的「中山紀念碑」，為紀念孫中山先生而建，石碑正面刻著孫中山遺囑。「明城牆」，是廣州現存最完整的古城牆，是廣州北門的制高點，歷來為兵家必爭之地。第二次鴉片戰爭期間，英法軍進攻廣州城，守北城的官兵利用古城牆做掩護，奮起反擊，英法軍狼狽敗退。1923年，孫中山在廣州任大元帥，同年4月，桂軍將領沈鴻英等在花縣發動叛亂，進犯廣州，前鋒竄至越秀山北。孫中山坐鎮鎮海樓，指揮軍隊在古城牆布防。明城牆，見證這段歷史。