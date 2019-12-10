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廣東廣州／粵劇藝術博物館

2019-12-10 01:28聯合報 大陸特派員王玉燕／廣州報導

仿古戲台，每周定期舉行粵劇粵曲展演。 特派員王玉燕／攝影
仿古戲台，每周定期舉行粵劇粵曲展演。 特派員王玉燕／攝影
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粵劇，又稱廣府大戲，是廣東傳統戲曲之一。2009年9月，粵劇獲聯合國教科文組織肯定，列入世界非物質文化遺產名錄。為保護和傳承廣東省唯一的世界非物質文化遺產，廣州荔灣區興建了園林式博物館－粵劇藝術博物館。

博物館選址所在的西關片區，歷史上曾是粵劇活動的重要聚集地，粵劇名伶的聚居地。因此，粵劇藝術博物館外觀，具有嶺南風格，水鄉特色。博物館的設計注重對粵劇藝術及嶺南園林藝術精髓的深入挖掘，將建築實體轉化為園林空間。博物館分南、北兩岸，南岸為博物館主場館所在，布局是傳統嶺南園林建築，主要用作博物館庫房、展廳及劇院，周邊有亭台樓閣等建築；北岸為餐飲茶座和文化活動室。

博物館陳列傳統粵劇服裝 特派員王玉燕／攝影
博物館陳列傳統粵劇服裝 特派員王玉燕／攝影
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粵劇發源於佛山，流行於廣東珠三角、粵西、港澳以及廣西的東南部，其源頭可上溯至明嘉靖年間。粵劇融合中國其他戲曲如明代的弋陽腔、崑腔，清初以來的西秦戲、漢劇，以及江蘇、河南、安徽、湖南、河北、廣西等外省戲曲的腔調，再加入廣東民間的說唱藝術與音樂，形成獨特的藝術風格。

由溫哥華輾轉數十年，才回到廣州的「粵劇衣箱」。 特派員王玉燕／攝影
由溫哥華輾轉數十年，才回到廣州的「粵劇衣箱」。 特派員王玉燕／攝影
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粵劇藝術博物館總體布局沿十字軸骨架排布，環繞中心晚沙湖，錯落六組院落空間，院院相連又相對獨立，以傳統建築工藝、技法的「三雕二塑一嵌」，即木雕、磚雕、石雕、灰塑、陶塑、嵌瓷為裝飾亮點；設有仿古戲台，每周定期舉行粵劇粵曲展演，動態展示粵劇藝術特色。

遊客對博物館展出的粵劇戲服尤感興趣。粵劇早期服飾主要是模仿明代衣冠式樣加以改良為戲服；清朝時期，服裝漸受京劇影響，部分戲服也有清朝官服式樣。傳統粵劇服裝可分為蟒、靠、褶子、開氅、官衣、帔、衣，到了20世紀60年代末，繡花戲服開始受到歡迎，直到現今，仍是戲行中的主流。館藏民國時期的「竹水衣」，流行於清末民初戲班，用細竹管穿結而成，穿在汗衫與戲服之間，起到透氣散熱作用，防止外層戲服因浸汗褪色變形。

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