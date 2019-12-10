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廣東廣州／黃花崗72烈士墓園

2019-12-10 01:27聯合報 大陸特派員王玉燕／廣州報導

黃花崗七十二烈士墓園，紀念廣州起義犧牲的烈士。 特派員王玉燕／攝影
黃花崗七十二烈士墓園，紀念廣州起義犧牲的烈士。 特派員王玉燕／攝影
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碧血黃花，萬古流芳。清末反清革命歷經9次起義失敗後，1911年4月27日（農曆辛亥年3月29日），黃興率120多名敢死隊員直撲兩廣總督署，發動了同盟會的第10次起義－廣州起義，終因寡不敵眾失敗，英勇犧牲的七十二位烈士，被安葬於黃花崗。108年後，廣州市先烈中路的黃花崗七十二烈士墓園，烈士們當年驚天地、泣鬼神的義舉，依舊讓後人動容。

廣州起義（也稱黃花崗起義）雖然失敗，但年輕的死難烈士從容就義，震憾了全中國百姓，更令清廷喪膽；當年10月，武昌起義成功，推翻滿清，建立民國。廣州起義失敗後，黃興負傷逃往香港，未能撤出廣州的革命黨人，慘遭殺害。清政府將死難烈士遺體堆放在諮議局前空地上，烈士家屬不敢認領遺體。同盟會潘達微以「平民報」記者身分，冒死收斂了七十二具烈士遺體，葬於廣州東北郊黃花崗。

紀功坊，由前後各72塊青石疊成崇山形，象徵72烈士。 特派員王玉燕／攝影
紀功坊，由前後各72塊青石疊成崇山形，象徵72烈士。 特派員王玉燕／攝影
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黃花崗原稱做紅花崗，潘達微認為紅花不及黃花雄渾優美、風骨崢崢，所以在寫安葬報告中，將「紅花」改為「黃花」，黃花崗之名沿用至今。黃花崗最初只是黃土一坏的墓地，甚為荒涼；中華民國成立後，經多次修葺，形成現在的規模。1985年，黃花崗公園以「黃花浩氣」成為羊城八景之一；2002年，以「黃花皓月」成為新世紀羊城八景之一。

黃花崗七十二烈士墓園，又稱黃花崗公園，占地面積16萬平方公尺，建築規模宏大，莊嚴肅穆；孫中山先生題「浩氣長存」四字的牌坊式大門，氣魄雄偉。「默池」位於主墓道，是瞻仰、拜祭先烈必經之道。「紀功坊」由前後各72塊青石疊成崇山形，象徵七十二烈士。坊上的橫額「締結民國七十二烈士紀功坊」，由著名的革命黨人章炳麟書寫。青石頂上屹立著自由女神像，表達建立自由平等國家而奮鬥的革命思想。

黃花崗正門牌坊上，鐫刻孫中山親筆題詞「浩氣長存」。 特派員王玉燕／攝影
黃花崗正門牌坊上，鐫刻孫中山親筆題詞「浩氣長存」。 特派員王玉燕／攝影
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1934年刻置的「廣州辛亥三月廿九日革命記」青石碑，是廣州現存最大碑刻；碑正面是國民黨元老鄒魯撰寫的廣州辛亥三月廿九日革命記。經查，除了七十二烈士之外，還有十四名烈士犧牲於廣州起義，因此共八十六人的姓名，全部刻於石碑的背面。

「龍柱」是國民黨安南黨部於1926年3月獻造，以連柱青石雕刻而成，高3公尺，柱身為青龍，柱底為鯉魚躍龍門，體現了革命先烈為中華民族騰飛而奮鬥的磅礡氣勢。「碑廊」則是後人為紀念緬懷死難烈士所立的碑，包括喻培倫將軍衣冠塚等。

墓園除了七十二烈士墓外，在「辛亥革命烈士墓區」還安葬了民國以後，許多為國死難的烈士，如參加過廣州起義、光復惠州、討伐袁世凱、統一廣東等戰役，功勳卓著的鄧仲元。他為北伐鞠躬盡瘁，36歲遭暗殺，孫中山追贈他為陸軍上將，特許附葬於黃花崗烈士墓區。

龍柱，以連柱青石雕刻而成。 特派員王玉燕／攝影
龍柱，以連柱青石雕刻而成。 特派員王玉燕／攝影
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