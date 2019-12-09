記取巴黎聖母院教訓…西安鐘鼓樓防火 自甘「黯淡」

西安鐘鼓樓過去夜晚燈火通明（左圖），現在改用泛光照明（右圖），黯淡許多。 圖／翻攝自影片 分享 facebook 西安的鐘鼓樓位於城市中心，建成600多年來，已是西安的重要地標，也是很多外地遊客必去的「打卡」景點。過去每到晚上鐘鼓樓燈火通明，最近卻變得「黯淡」起來。鐘鼓樓博物館表示，為了古建築的消防安全，將過去直接照射木建築本體的燈光，調整為夜間泛光照明模式，並對古建築開展全面檢查。

北京青年報報導，西安的鐘鼓樓建於明代洪武年間，為全國重點文物保護單位。為了吸取巴西國家博物館、法國巴黎聖母院遭遇火災的嚴重損失，中國政府對國家重點保護文物的消防安全進行盤查。

在鐘鼓樓附近咖啡店工作的張小姐表示：「12月初的一天晚上，我無意間瞥了一眼窗外，發現當天的鐘鼓樓比往日黯淡了很多，平日裡都是燈火通明的。」

鐘鼓樓博物館工作人員表示，鐘鼓樓過去是全年365天無間斷進行巡查，此前也會對建築的電器元件進行定期檢查更換。但按照最新要求，原本安裝在建築本體上的燈光都被熄滅，改為夜間泛光照明模式，也就是利用安裝在建築物四周而不是本體上的燈光進行整體投射，照亮建築物的外表輪廓，並對古建築消防安全展開全面檢查。

據鐘鼓樓此前的照明施工單位介紹，因為鐘鼓樓都是磚木結構，有大量的木質構件，所以當初在進行施工的時候，他們也重點考慮了防火的要求。

工作人員介紹，在這次「熄燈」前，他們安裝的燈光全部為LED燈具，「燈具選擇散熱性能好，且燈具電源線要求廠家全部採用耐火阻燃型，建築上所有燈具全部採用安全特低電壓供電，也就是36伏的安全電壓供電，以便降低火災隱患風險」。

對於西安鐘鼓樓「熄燈」，有網友曬出了「熄燈」前的照片，「今年10月去的西安，當時晚上看到鐘鼓樓的燈光感覺特別漂亮，熄燈以後沒有以前亮了，會有一點遺憾，但是鐘鼓樓本身就很雄偉，燈光投射下也很有氣勢，為了建築安全，熄燈也是值得的」。