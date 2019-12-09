學繁體字？政協委員提案 大陸教育部打臉

學生是否學習繁體字日前引起討論。教育部日前明確表態：學校教學應依法使用規範漢字。圖為青島學生在書寫漢字。 新華社資料照片 分享 facebook 全國政協委員韓方明日前提案呼籲在中國中小學進行繁體字識讀教育引起討論後，教育部日前首次答覆，指漢字由繁趨簡發展演變趨勢十分顯著；簡化字發展已有3000多年歷史；文字並不完全等同於文化，因此學校教學應依法使用規範漢字。

央視新聞客戶端報導， 針對《關於在全國中小學進行繁體字識讀教育的提案》，教育部在官網公開相關答覆。

關於簡化漢字「因簡害義」、「有損漢字的藝術美和規律性，不利於文化傳承」的問題，教育部介紹，自古以來，漢字由繁趨簡的發展演變趨勢十分顯著。簡化字伴隨著漢字的產生而發展，已有3000多年的歷史。早在甲骨文和金文中，漢字就有了簡體形式；南北朝以來楷書、草書、行書中也不斷有簡體字產生。現行簡化字即是遵循約定俗成的原則，通過搜集、整理、篩選千百年來在民間通行的簡體字，在廣泛徵求意見基礎上確定簡化字體並經過一段時間的試行後確定的，具有歷史繼承性、體系性和深厚的群眾基礎。

此外，文字並不完全等同於文化，文字是記錄、傳遞文化信息的工具，中華文化的大量信息是通過漢字記錄下來的。要讀懂這些信息首先要能讀懂漢字記錄的各個歷史時期的漢語書面語，但經過長期的歷史發展，漢語發生了很大變化…，認識繁體字的人不經過專門的古漢語、古代文化知識等的學習、培訓，也一樣讀不懂古典詩文，不能了解中華傳統文化、知曉中國文化的由來。同樣，現在古典詩文都已經有簡化字版，如果不經過專門訓練，也一樣讀不懂。

針對「中小學繁體字識讀教育」一事，教育部表示，《中華人民共和國國家通用語言文字法》明確規定，「學校及其他教育機構以普通話和規範漢字為基本的教育教學用語用字。法律另有規定的除外」。因此，學校教學應依法使用規範漢字。但在中小學經典閱讀和書法教育中，會涉及繁體字教育有關內容。