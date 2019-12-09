甘肅焚書…作家章詒和怒：誰批准的？誰簽的字？

甘肅鎮原縣圖書館焚書事件，知名作家章詒和發文怒斥：「請問這是誰批准的？」 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 甘肅省鎮原縣圖書館焚書事件引發網友熱議，知名作家章詒和怒問：「請問這是誰批准的？誰簽的字？」官媒新京報也發表署名文章，直指「圖書館『焚書』要經得起文明和法律審視」、「有關方面應該及時介入調查，回應社會關切」；不過該評論目前已被刪除。

綜合媒體報導，章詒和在網上評論「焚書」事件時指出：「以清查為名，以學校為始，全國範圍『焚書』，事關中國文化命脈，必須由全國人大舉手表決通過。請問這是誰批准的？誰簽的字？」章詒和劍指現任文旅部部長雒樹剛：「圖書館也燒書，圖書館歸屬文化部。文化部發文了嗎？雒部長。」

另外，新京報發表署名「任然」的評論文章指出，發生在一家縣圖書館的焚書行為，不必作過度聯想，但是，其展現出來的不當和所引發的社會擔憂，卻是真實存在的。文章並質疑，「哪些書需要被銷毀，有明確的標準嗎？」「即便圖書館真的需要銷毀和處理非法出版物，是否只能採取燒毀的方式？更何況還是在圖書館焚燒？如果說對於一些非法出版物的處置有其必要性，那麼這種就地焚燒的方式，恐怕也超出了社會所能夠接受的範疇，它傳遞出的更多是粗暴的觀感，而不是對文明的維護。」

文章進一步質問：宗教類出版物受《中華人民共和國宗教管理條例》規範與保護，什麼時候成了必須「全面清查下架和迅速銷毀」的書籍了？

文章最後表示，鎮原縣圖書館焚書一事引發關注，絕非是輿論的過度敏感或是小題大做。如何對待書籍等出版物，在任何時候，都考驗的是一個社會對於知識、文明的態度，絕對不容隨意化、野蠻化，它必須經得起文明和法律的雙重考量。

香港明報評論稱，甘肅省鎮原縣圖書館的「焚書」事件，無論如何辯白，都已造成極為惡劣的影響。

法廣也評論稱，甘肅鎮原縣圖書館「焚書」，引發震撼，許多人把它同中國歷史上發生的兩起事件聯繫起來，一則是秦始皇的「焚書坑儒」，一則是毛澤東發動的文革，文革燒書禁書，迫害成千上萬的讀書人。