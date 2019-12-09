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黑龍江伊春4幹部同月違規 都「栽」在羽毛球上

2019-12-09 16:56世界日報 中國新聞組／上海9日電

黑龍江伊春市近日發出通報，四名幹部在同一個月裡違反工作紀律，而且都「栽」在羽毛球上。

澎湃新聞報導，黑龍江伊春市紀委監委近日一次性通報四起違反工作紀律典型問題，均與打羽毛球有關。四名幹部中既有區委常委也有科員，他們在工作時間打球的情況都出現在今年7月。

其一是大箐山縣委常委、統戰部部長王彥成工作時間到球館打球問題：2019年7月3日至12日，時任西林區委常委、宣傳部部長王彥成先後三次藉到市委匯報工作之機，占用工作時間到羽毛球館打球。2019年11月，王彥成受到黨內警告處分。

其二是伊春市統計局副調研員曹明工作時間打球問題：2019年7月，曹明三次占用工作時間到羽毛球館打球。2019年11月，曹明受到黨內警告處分。

其三是伊春市工信局正科級幹部姜寶君工作時間到球館打球問題：2019年7月，姜寶君三次占用工作時間前往羽毛球館打球。2019年11月，姜寶君受到黨內警告處分。

其四是伊春市水務局科員黃思遠工作時間到球館打球問題：2019年7月，黃思遠前後三次藉工作之機到羽毛球館打球；7月9日下午，黃思遠無故曠工到羽毛球館打球。2019年9月，黃思遠受到警告處分。

據報導，伊春市紀委監委通報指出，伊春市部分黨員幹部作風懈怠、紀律鬆弛，占用工作時間從事打球等健身娛樂活動，是典型的違反工作紀律問題，必須從嚴整治、從嚴處理。

通報要求，全市廣大黨員幹部要從以上通報問題中吸取教訓，引以為戒，進一步強化紀律意識，自覺用紀律規定約束自己、規範言行。各級黨委（黨組）要切實提高政治站位，嚴格履行管黨治黨政治責任，嚴格執行關於紀律作風規定的各項要求，抓好黨員幹部的教育管理，做到真抓、真管、真嚴。

各級紀檢監察機關要發揮監督執紀問責作用，堅持問題導向，發現一起、查處一起、通報一起，持續釋放越往後執紀越嚴的強烈信號，把正風肅紀工作往深裡抓、往實裡做，為伊春高質量發展提供堅強紀律和作風保障。

黑龍江上海

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