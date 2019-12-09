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慘！陝西併村政策拖4年 36村淪「黑戶」

2019-12-09 16:55世界日報 中國新聞組╱北京9日電

陝西榆林橫山區近日有民眾控訴，當地36個村落因官方行政疏失，被迫淪為沒有證件的「黑戶村」，這些村落村民因此在使用政府設施、辦理銀行戶口等事項頻頻受阻。村民痛斥，省政府2014年因人數不足而決定撤銷合併上述村落，卻未確實執行，拖延辦事、層層卸責。

中國之聲報導，2014年，當地政府要求橫山區撤併160個800人以下的行政村莊，直到2018年才開始行動。在撤併過程中，又由於種種原因，有36個行政村沒能撤併。然而，陝西省民政廳已經撤銷這36個村莊的統一社會信用代碼，導致這些村成了沒有證件的「黑戶村」。

據報導，由於沒有獲得省廳的認可，這36個村委會無法刻製公章、不能開設銀行帳戶，村民辦理社會事務時，也無法進入省市各級軟件平台，影響了36個村的村民正常生活。

沒能撤併的石老莊村村民石培軍說，2014年撤併前統計人數時，村裡人口雖然不足800人，但十分接近，隨著這幾年人口增長，2018年撤併工作開展時，人口已超過800人，不符合撤併要求，被橫山區保留了下來。但是，陝西省民政廳已經按照之前的政策，撤銷了石老莊村的社會信用代碼。

另外，在五龍山村，村主任吳士義說，當地的法雲寺已有上千年歷史，目前正在積極申報國家4A級景區，村民們都希望藉此開發觀光發展經濟，但如今由於和旁邊的白家灣村併村問題，各個政府機構對於五龍山村處於「半認半不認」的狀態，導致景區申報等項目都難以進行。

報導稱，橫山區民政局表示，2018年7月，民政局已向陝西省民政廳打報告請求保留這36個行政村，但如今一年時間已經過去，他們多次與省廳溝通，可撤與不撤的問題仍然沒有解決。

橫山區民政局辦公室主任孫柳說，此事上報省民政廳一年多也沒有定論。對此，陝西省民政廳工作人員卻表示，他們並沒有收到過橫山區民政局的這份報告。

北京

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