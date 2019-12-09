上海迪士尼 動物方城市主題園區啟動施工

上海迪士尼樂園9日在官微發布，全新擴建的第八大主題園區「瘋狂動物城」（台譯「動物方城市」），已完成場地準備工作，正式啟動施工。

透過上海迪士尼現場照片，可看到工地已用藍色的圍籬圍起，上面有「瘋狂動物城」的圖案。

上海迪士尼樂園在官微上指出，該園區將成為全球迪士尼樂園中首個以「瘋狂動物城」為主題的園區，也是上海迪士尼度假區的第二大主要擴建項目。

上海迪士尼度假區總裁及總經理薛逸駿（Joe Schott）表示，9日這一全新園區正式啟動主要施工是該項目的一大重要進展，也延續了上海迪士尼度假區持續為遊客打造全新、獨特體驗的承諾，吸引遊客不斷造訪上海迪士尼樂園。

「瘋狂動物城」主題園區開幕後，除了主角兔子女警茱蒂，和狐狸尼克外，其他廣受歡迎的角色，都將在全新園區現身。

「瘋狂動物城」與「夢幻世界」主題園區相鄰，還會有景點、娛樂演出、商品和餐飲選擇，為遊客呈現華特迪士尼動畫工作室的熱門故事和角色。

該動畫電影於2016年公映後在全球大獲成功，尤其在大陸，打破了動畫電影的票房紀錄，電影中的故事和角色深受大陸遊客的喜愛，衍生商品、電子互動遊戲等在大陸市場也極受歡迎。

2019年1月23日，上海迪士尼度假區宣布，樂園將以「瘋狂動物城」中的角色和故事為靈感，打造全新主題園區。