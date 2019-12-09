現代版焚書坑儒？甘肅圖書館燒違禁讀物惹爭議

甘肅省鎮原縣圖書館近期通告，十月開展館藏出版物清查下架和集中銷毀活動，清理出「傾向性」書籍六十五冊並當場銷毀，並且附當日兩名女子在圖書館前將書籍撕碎焚毀的圖片。大陸網友們紛紛稱這是「現代版焚書坑儒」，隨即相關報導被刪除，鎮原縣圖書館網站亦無法訪問。

《新京報》發表評論稱，不必作過度聯想，但對待書籍「必須經得起文明和法律的雙重考量」，並呼籲有關方面盡快介入調查。鎮原縣委宣傳部一名工作人員昨日下午表示，正在調查中。

鎮原縣圖書館表示，為「充分發揮圖書館在社會主流意識形態傳播的主陣地作用」，對館藏資源中的非法出版物、宗教類出版物，特別是含有「傾向性」的書籍全面清查下架，共清理六十五冊。通告配有現場圖片，兩名工作人員在鎮源縣圖書館門前將下架的書籍撕碎後燒毀。

通告指出，本次活動由當地文旅局領導督查。該圖書館的工作人員透露，銷毀的一批是「價值不高的、借閱量比較少」的書籍。

此事引起輿論爭議，並與歷史事件對比，有網友表示「甘肅秦始皇，當世焚書人」。還有大陸網友質疑該圖書館「投機做樣子」、「馬屁排到馬腳上了」。大陸中國圖書館學會當時亦發布相關消息，目前已被刪除，網上相關報導也陸續被刪。

值得一提的是，該圖書館事後一周獲得大陸「全民閱讀基地」稱號。

據了解，中共教育部十月中旬發布通知，稱開展全國中小學圖書館圖書審查清理專項行動。「宣揚宗教」、「醜化黨和國家領導人和英模人物」等內容圖書均在清理之列，要求停止流通並另庫保存。這兩者之間是否存在聯繫也引來猜測。《新京報》評論稱，「很難說是一回事」，因兩者主體不同，而且鎮原縣圖書館處置手段較「粗暴」。