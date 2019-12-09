兩岸微流行／付費自習室 賣讀書氣氛

陸大城市興起自費「自習室」。 （知乎） 分享 facebook

深圳、上海和廣州，最近都出現豪華「自習室」，每一個座位都打造成「格子間」，小小的空間配置了插座、檯燈、臨時置物櫃等，這種收費的「共享」自習室，成為不少要參加職業考試的白領或專心各種考試人群的新選擇。

為什麼各城市都有公立的圖書館，還需要去付費的自習室呢？原來公家的圖書館經常爆滿，許多人在麥當勞、星巴克念書又很吵，業者就開始打造一間間自習室，為學習的人打造一個更好的環境和讀書氣氛，甚至成為投資的「風口」。

業者稱，大陸市立的圖書館座位比較少，加上開放時間限制，有人白天還要上班，晚上圖書館早已關門；其次，大多數圖書館主要提供書籍的借閱，而大部分需要溫書和自習的人則會自備筆電和資料，很少用到圖書館的書籍資源，因此，付費自習室既能彌補部分公共資源的不足，又能帶來一個舒服的體驗。

自習室盈利模式主要是座位按時、月卡、季卡銷售，以及零散的飲料等配套服務業務，以深圳為例，平時工作日的上座率約百分之卅至四十左右，周末及節假日基本上是滿座的。

從深圳的付費自習室布局來看，目前主要有兩類，一類在商住小區，有保全、門禁等，進出雖不方便，但租金較便宜；另一類在辦公大樓，雖環境不錯，但使用面積較低，整體成本相對比較高。

也有零售業者把付費自習室放到購物中心，原因有三：一是自習室和購物中心的目標客群是一致的；二是購物中心提供自習室等需要的餐飲等配套；三是自習室也能豐富購物中心的業態。