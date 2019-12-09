親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

兩岸微流行／付費自習室 賣讀書氣氛

2019-12-09 00:27聯合報 賴錦宏

陸大城市興起自費「自習室」。 （知乎）
陸大城市興起自費「自習室」。 （知乎）
分享

深圳、上海和廣州，最近都出現豪華「自習室」，每一個座位都打造成「格子間」，小小的空間配置了插座、檯燈、臨時置物櫃等，這種收費的「共享」自習室，成為不少要參加職業考試的白領或專心各種考試人群的新選擇。

為什麼各城市都有公立的圖書館，還需要去付費的自習室呢？原來公家的圖書館經常爆滿，許多人在麥當勞、星巴克念書又很吵，業者就開始打造一間間自習室，為學習的人打造一個更好的環境和讀書氣氛，甚至成為投資的「風口」。

業者稱，大陸市立的圖書館座位比較少，加上開放時間限制，有人白天還要上班，晚上圖書館早已關門；其次，大多數圖書館主要提供書籍的借閱，而大部分需要溫書和自習的人則會自備筆電和資料，很少用到圖書館的書籍資源，因此，付費自習室既能彌補部分公共資源的不足，又能帶來一個舒服的體驗。

自習室盈利模式主要是座位按時、月卡、季卡銷售，以及零散的飲料等配套服務業務，以深圳為例，平時工作日的上座率約百分之卅至四十左右，周末及節假日基本上是滿座的。

從深圳的付費自習室布局來看，目前主要有兩類，一類在商住小區，有保全、門禁等，進出雖不方便，但租金較便宜；另一類在辦公大樓，雖環境不錯，但使用面積較低，整體成本相對比較高。

也有零售業者把付費自習室放到購物中心，原因有三：一是自習室和購物中心的目標客群是一致的；二是購物中心提供自習室等需要的餐飲等配套；三是自習室也能豐富購物中心的業態。

圖書館深圳

延伸閱讀

打造一座「很好吃、讓你飢腸轆轆」的圖書館

竹市華婉圖書館設立20年 扮演知識園丁服務過...

學研出漫畫介紹台灣 將上架全日本國立圖書館

新北圖書館跨域借書 12月9日起新增桃園

相關新聞

陸46城市空汙 橙、黃色預警

2019-12-09 02:30

首屆兩岸博士論壇 相聚湖北

2019-12-09 02:30

罕見細嘴鷗 戀上「愛鳥之城」

2019-12-09 02:30

哈爾濱採冰節開幕 「頭冰」出水

2019-12-09 02:30

青年體育論壇 促進融合發展

2019-12-09 02:30

兩岸學生棒球總決賽 42隊競技

2019-12-09 02:30

世界律師大會前夕 江天勇出獄後仍遭嚴控

2019-12-08 18:14

中國官媒接力 再推新疆反恐紀錄片

2019-12-08 18:08

北京冬奧滑雪大跳台亮相 光影賽道宛如「水晶鞋」

2019-12-08 14:40

張雲雷惹議效應？相聲笑談地震、葷段子 文旅部加強監管

2019-12-08 14:37

掀道德爭議 大陸培育出首隻猴豬混種動物

2019-12-08 10:29

上海巡禮／上海找女婿 先考「小籠」怎麼吃

2019-12-08 00:14

中國文旅部：擬加強說唱脫口秀相聲節目審核

2019-12-07 20:16

大陸河北中學驚傳命案 家長刺死排球教練

2019-12-07 16:29

疑實驗鼠出問題 大陸蘭州獸醫所爆學生集體染布魯氏菌

2019-12-07 16:06

重慶黑猩猩就愛洗衣服 網讚：居家好男猩

2019-12-07 13:06

時代的眼淚！老派市集再收一攤 變身愛國教育基地

2019-12-07 11:00

承德避暑山莊曾是侏羅紀公園？驚見逾300個恐龍足跡

2019-12-07 10:58

福州旅遊節 打造海上絲綢之路

2019-12-06 23:58

明年6月6日起 上海迪士尼門票最高漲至3076元

2019-12-06 22:50

北京政協常委、京劇演員 傳家中自縊身亡

2019-12-06 16:47

全球首次拍到雪豹現身四川熊貓棲地 可惜擦身而過

2019-12-06 16:44

「朝朝暮暮永相濡」97歲物理學家為愛妻寫情書六十載

2019-12-06 13:29

影／3歲童遭倒車碾死 老翁目睹卻沒提醒引網友公憤

2019-12-06 12:53

買手機先「刷臉」，中國已淪數位監獄？

2019-12-06 09:59
看更多

熱門文章

掀道德爭議 大陸培育出首隻猴豬混種動物

2019-12-08 10:29

弒父篡位迷美色 雍正被黑300年 清宮劇亂演 原因讓人意外

2019-12-08 10:00

遊行群眾抵中環與港警對峙 高院大門起火燃燒

2019-12-08 19:55

同時發射火箭和飛彈！陸新型PCL191多管火箭炮威脅台海

2019-12-08 11:57

逾4個月首獲批准 民陣今大遊行 港4000警力戒備

2019-12-08 09:20

遊行前夕 港警突擊查獲半自動手槍、上百發子彈等武器

2019-12-08 14:34

反送中／港人舉著「市民蒙面林鄭蒙心」布條遊行

2019-12-08 17:53

「愛國護港」集會 記者被圍踹謾罵

2019-12-08 14:41

港警與黑衣人德輔道中對峙 警方一度舉槍戒備

2019-12-08 20:07

反送中／遊行逾三小時人龍仍塞在銅鑼灣 手機燈海延綿

2019-12-08 20:05

2百多反送中港人偷渡來台 相關單位：未接獲情資

2019-12-08 18:42

反送中示威者透過水路來台尋庇護？行政院呼籲勿觸法

2019-12-08 21:50

香港「國際人權日」大遊行 民眾擠滿軒尼詩道

2019-12-08 16:30

人權日遊行 民陣估80萬人、警方稱最高峰18.3萬人

2019-12-08 21:22

15歲罕病少女 有張60歲老婦臉

2019-12-08 13:16

喊「追究警暴」「五大訴求」 香港民陣遊行維園起步

2019-12-08 15:15

指遊行獲批見誠意 陸官媒：暴力不應成香港「標識」

2019-12-08 09:46

引香港情勢為例 楊甦棣：中國不被信任

2019-12-08 16:40

反送中示威者遊行出盡法寶 多啦A夢現身警總前派銅鑼燒

2019-12-08 20:32

紐時：逾200香港示威者憂不獲公平審訊而潛逃台灣

2019-12-08 23:38

香港民陣遊行維園集合 銅鑼灣街頭擠滿人

2019-12-08 14:25

香港民陣遊行前 警方查獲真槍實彈

2019-12-08 13:39

民陣遊行前 港警發文譴責網上煽動破壞社會行為

2019-12-08 11:01

「一日雙射」7顆衛星 快舟一號創記錄

2019-12-08 14:38

北京冬奧滑雪大跳台亮相 光影賽道宛如「水晶鞋」

2019-12-08 14:40

陸官方智囊：明年經濟成長料6%以下

2019-12-08 09:33

香港民陣遊行擠爆銅鑼灣 續爭五大訴求缺一不可

2019-12-08 16:31

港府：遊行顯示享有示威自由 冀深層次對話尋出路

2019-12-08 22:07

港婦女團體調查 67名受訪者報稱遭警方性暴力對待

2019-12-08 23:06

陸秀新型多管火箭 台海威脅增

2019-12-08 13:49

場上奏唱中國國歌未行注目禮 CBA法籍洋將挨罰1萬

2019-12-08 14:37

張雲雷惹議效應？相聲笑談地震、葷段子 文旅部加強監管

2019-12-08 14:37

不談香港局勢：教宗方濟各金口難開

2019-12-08 18:29

大陸11月出口跌1.1% 遜於市場預期

2019-12-08 12:11

美參議員致函國際奧委會 促北京冬奧提前執行人權新標準

2019-12-08 14:39

港警方籲遊行抵終點後盡快離開 譴責終院高院遭縱火

2019-12-08 21:13

中國官媒接力 再推新疆反恐紀錄片

2019-12-08 18:08

世界律師大會前夕 江天勇出獄後仍遭嚴控

2019-12-08 18:14

周梓樂逝世一個月 港科大學生會舉行祈禱及追思會

2019-12-08 17:04

香港遊行結束 港府：和平有序譴責暴力

2019-12-08 22:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top