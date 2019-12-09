兩岸學生棒球總決賽 42隊競技

第三屆海峽兩岸學生棒球聯賽總決賽開幕式12月7日在深圳舉行，本次總決賽共有來自海峽兩岸的42支隊伍參加，將分別決出5個組別的冠軍。 中新社 分享 facebook 第三屆海峽兩岸學生棒球聯賽總決賽7日在深圳開幕，兩岸42支隊伍、899人參加競逐。本屆總決賽共分為U10、U12、U15、U18、大學組等5個組別，將在深圳的8個場地進行100場棒球比賽，決出5個組總冠軍。

中新社報導，在開幕式上，大陸民革中央常務副主席鄭建邦、大陸國台辦副主任龍明彪、大陸國家體育總局副局長李穎川、深圳市副市長吳以環、海峽兩岸棒球交流合作委員會名譽主席彭誠浩等人為比賽開球。

龍明彪受訪時表示，棒球是兩岸年輕人喜愛的運動，兩岸學生可以通過棒球結下友誼、交流感情。吳以環致辭時說，深圳秉持「兩岸一家親」理念，率先同台灣同胞分享深圳發展的機遇，已基本實現為台灣同胞在深學習、就業、生活提供與大陸同胞同等待遇。

參加的21支大陸代表隊分別來自北京、遼寧、四川、山東、福建和廣東6省市，共計444人；台灣的21支大中小學棒球隊分別來自台北市、台中市、新北市、台南市、新竹市、桃園市、嘉義縣、台東縣8個縣市，共455人。 本屆賽事此前經過資格賽、分站賽，在兩岸約200所大中小學進行選拔。

總決賽期間，還將舉辦「海峽兩岸青年體育高峰論壇」、「選手之夜」晚會以及棒球互動嘉年華等活動，以增進兩岸球員間友誼。

海峽兩岸學生棒球聯賽是迄今為止兩岸規模最大的單項體育交流賽事。本屆總決賽由深圳市政府和海峽兩岸棒球交流合作委員會主辦，繼續以「棒棒的城市、棒棒的運動」口號，以棒球為媒介，以學生為主體，加強兩岸校園體育交流。