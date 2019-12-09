青年體育論壇 促進融合發展

以「兩岸青年融合發展，新時代新體育新使命」為主題的2019海峽兩岸青年體育高峰論壇7日在深圳舉行。論壇上，兩岸教育界和體育界專家、企業家、學者共聚一堂，總結研討兩岸體育交流的成就，探討促進兩岸青年融合發展的新思路。

中新社報導，大陸國家體育總局手曲棒壘球運動管理中心副主任、中國壘球協會主席楊旭表示，今年4月發布的「全國棒壘球青少年服務體系（試行）」包含了五級體系和三條出路，將對青少年的成長和棒球運動的發展起到促進作用。

海峽兩岸棒球交流合作委員會執行長徐勇介紹了2019年兩岸體育賽事的狀況。他說，近年來，在大陸舉辦的民間賽事、小眾賽事，吸引了大量台灣學生和民眾參與。

他表示，「關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施」（簡稱「26條措施」）的推出也引發台灣同胞廣泛關注，其中第25條、第26條措施與體育有關，成為兩岸體育交流合作、推動兩岸體育健康發展的新起點。

海峽兩岸棒球交流合作委員會名譽主席彭誠浩表示，學生棒球運動是所有棒球運動的基礎。他期望兩岸棒球的交流持續下去，讓更多學生認識棒球、喜歡棒球、參與棒球運動。本屆高峰論壇由深圳市政府、海峽兩岸棒球交流合作委員會主辦，是第三屆海峽兩岸學生棒球聯賽總決賽活動之一。