哈爾濱採冰節開幕 「頭冰」出水

首屆哈爾濱採冰節，7日在黑龍江省哈爾濱市松花江畔舉行。圖為開採出的今冬「松花江第一塊冰」。 中新社 分享 facebook 「出征採冰嘍！」伴隨採冰漢子嘹亮的號子，哈爾濱採冰節於7日在冰封的松花江面啟幕，今冬第一塊冰材在歡呼聲中浮出江面。作為中國大陸最大的採冰儀式，現場還原了具有百年歷史的採冰民俗。

中新社報導，哈爾濱位於高寒地區，擁有「冰城」美譽。隆冬時節，江水封凍，採冰造景的習俗傳承百年，衍生成哈爾濱冬季第一個盛大的民俗節慶。12月7日是中國二十四節氣的大雪，松花江蓋上了厚厚的「雪被」，開始漫長酣暢的冬眠，採冰漢子喊著號子出征了。

千里冰封的江面上，他們身穿毛皮白襖，再現古老採冰民俗。迎風旗招展，震天鼓威武，冰把頭宣讀祈福詞，採冰人喝下出征酒。隨後，他們手持冰釧開鑿，握緊冰鋸切割，合力用冰鈎將今冬從松花江開採的第一塊冰拖出水面。

在傳統採冰活動中，採出的第一塊冰稱為「頭冰」，寄寓著人們祈求平安幸福的美好願望，也昭示著哈爾濱今冬冰雪季正式開啟。

此後，採集出的冰材將源源不斷運往哈爾濱冰雪大世界，經過精雕細琢變成冰雕藝術奇觀。

從事採冰工作20餘年的曲鳳濱說：「每年採冰半個多月，最早凌晨四點開工，最晚夜間九點回家。雖然冰面上非常冷，但是作為哈爾濱人，能為家鄉做點貢獻，感覺很自豪。」

與往年不同，本屆採冰節增添諸多互動項目。中外遊客一同體驗潑水成冰，品嘗凍梨、凍柿子、冰糖葫蘆、馬迭爾冰棍、冰水煮凍餃子等美食。「我搶到了一塊今天採出的小冰塊，聽中國朋友說這是幸運的象徵。」俄羅斯遊客葉琳娜高興地說。