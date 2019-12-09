首屆兩岸博士論壇 相聚湖北

由湖北經濟學院主辦的「首屆海峽兩岸博士論壇」7日在該校台灣教師之家舉辦，在鄂高校台籍博士、從台灣專程趕來的博士求職者等30餘人相聚一堂，分享在鄂工作、生活的經歷及收穫。

中新社報導，自2014年至今，湖北經濟學院共引進台籍教師40餘名，其中45歲以下博士占75%。該校通過提供「拎包入住」套房、量身定製教學科研平台，在高級職稱評審方面實現評審、指標、條件三個單列等舉措，為台籍教師生活、工作提供便利。

39歲劉其享2016年到湖北經濟學院任教，現在是該校副教授、經濟與貿易學院副院長，「湖北青年五四獎章」獲得者。「學校不遺餘力支持台籍教師發展。」劉其享說，他的研究方向為實驗經濟學，學校幫助他組建團隊，還在今年9月建成「實驗經濟學實驗室」。

台籍教師黃志偉用時3年，從湖北經濟學院講師晉升為副教授。他與一名武漢姑娘喜結連理，女兒已1歲多。「真正有了家的感覺，對未來也充滿信心。」他透露，學校還有2位台灣博士也成為「大陸女婿」。

台籍博士王涵青今年2月以副教授身分入職黃岡師範學院，年薪18萬元（人民幣，下同）起，還享受住房補貼、交通補貼、安家費、科研啟動資金等福利。「這次與大家交流備受鼓舞，希望接下來在學術上有所建樹。」她說。

近年來，湖北通過設立1000萬元專項資金、建設一批青創基地、啟動「千崗迎台青」計畫等舉措，鼓勵扶持台灣青年來鄂發展。

數據顯示，截至今年6月底，在湖北實習就業創業的台灣青年達708人，註册成立各類企業及團隊154家，其中台籍教師100餘人。