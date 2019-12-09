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陸46城市空汙 橙、黃色預警

2019-12-09 02:30聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

8日上午北京市氣象台發布大霧黃色預警信號，北京東三環，車輛在大霧中行駛。 中新社
8日上午北京市氣象台發布大霧黃色預警信號，北京東三環，車輛在大霧中行駛。 中新社
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大陸京津冀及周邊地區、汾渭平原等地正在經歷一場汙染天氣過程。為減輕汙染程度，河北、山西、河南等地有46個城市發布空氣重汙染預警，啟動相應級別應急響應。

中新社報導，12月6日起，受靜穩、逆溫、高濕等不利氣象條件影響，京津冀及周邊地區、汾渭平原、河南南部及湖北北部出現連片汙染。

此次空氣汙染首先形成於京津冀及周邊區域「2+26」城市南部和關中地區，隨後發展至區域性汙染，整體程度為中至重度。

中國大陸環境監測總站監測顯示，12月8日11時，北京、天津、石家莊、秦皇島、邢台、衡水、太原、臨汾、濰坊、鄭州、開封、安陽、襄陽、西安等地空氣質量達重度汙染。其中，運城空氣質量指數（AQI）為323，達嚴重汙染，首要汙染物為細顆粒物（PM2.5）。

分析汙染的原因，大陸國家大氣汙染防治攻關聯合中心專家表示，從氣象條件來說，中國大陸東部大範圍靜穩，京津冀及周邊地區、汾渭平原、長三角北部、湖北中部等地區近地面風速小於每秒2公尺，而且持續出現強度較高的近地逆溫，容易導致一次排放汙染物的累積。同時，區域上出現連片大霧。霧區與汙染較重區域基本一致，表明高濕條件使氣態汙染物向PM2.5快速轉化，使汙染加劇。

專家表示，本次汙染過程，京津冀及周邊地區西南傳輸通道和東南傳輸通道典型城市的汙染特徵不盡相同。

石家莊市PM2.5組分特徵顯示，在PM2.5小時重度汙染期間，硫酸鹽與硝酸鹽濃度相當，有機物、元素碳濃度和占比也明顯升高，表明燃煤排放影響顯著。

為減輕汙染程度，保護民眾身體健康，截至12月7日，天津、河北、山西、山東、河南、陝西6省市中，共有38個城市發布橙色預警、8個城市發布黃色預警，啟動相應級別應急響應。

預報顯示，9日，受西風和高濕影響，汙染形勢小幅改善，預計河北省沿山地區可能出現重度汙染。10日，受新一輪冷空氣影響，擴散條件明顯好轉，汙染過程將自北向南逐步緩解。

PM2.5重汙染

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