中國官媒接力 再推新疆反恐紀錄片

繼日前中國官媒播出《中國新疆，反恐前沿》紀錄片後，中國國際電視台（CGTN）昨日也播出了全英文紀錄片《幕後黑手——「東伊運」與新疆暴恐》，披露「東突厥斯坦伊斯蘭運動」（東伊運）「禍亂新疆的事實」。

中新社報導，《幕後黑手》全片分為「中國最直接的安全威脅」、「『東伊運』的分裂主義策略」與「反恐鬥爭任重道遠」三部分，在內容上與《中國新疆，反恐前沿》相互印證。影片介紹，「東伊運」由新疆喀什男子艾山·買合蘇木在1997年成立，意圖在新疆成立政教合一的「東突厥斯坦國」。紀錄片稱，大量證據表明，「東伊運」得到了賓拉登和「基地」組織的扶持，艾山·買合蘇木曾與賓拉登會面，「東伊運」成員也曾赴「基地」組織接受訓練。

聯合國安理會和中國政府先後在2002、2003年認定「東伊運」為恐怖組織。艾山·買合蘇木2003年被巴基斯坦軍隊擊斃。「東伊運」聲稱策劃2013年北京「10·28」暴恐案和2014年昆明「3·1」暴恐案。2014年4月30日，新疆烏魯木齊火車南站發生自殺式爆炸襲擊案件，造成3人死亡、79人受傷。紀錄片指稱，案件主犯之所以能製作簡易炸彈，正是源於「東伊運」在網路上散佈的暴恐音視頻，在境外指揮實施暴恐行動的正是「東伊運」成員。

紀錄片解說詞提到，「東伊運」是國際恐怖主義體系中的一部分，威脅的不僅僅是中國。2011年，大量的「東伊運」成員前往利亞參與戰鬥，另有成員在阿富汗和土耳其活動。

另據香港01報導，除了中國國際電視台外，新華社近日也發布了一系列照片，介紹2008年至2014年新疆暴恐事件。新華社指出，新疆開展的反恐怖主義、去極端化鬥爭符合國家法治精神和要求，也是國際社會反恐怖鬥爭的重要組成部分，符合聯合國打擊恐怖主義、維護基本人權的宗旨和原則。