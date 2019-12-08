北京冬奧滑雪大跳台亮相 光影賽道宛如「水晶鞋」
作為北京2022年冬奧北京賽區首個建成的新建比賽場館，首鋼滑雪大跳台近日正式交付使用。7日晚間，大跳台亮起來了，璀璨燈光讓賽道變得晶瑩剔透、色彩斑斕，群明湖面倒映著它如同「水晶鞋」一般的倩影。北京2022年舉辦冬奧時，這裡將產生四塊金牌。
北京晚報報導，7日晚當夜幕降臨時，首鋼滑雪大跳台亮燈後伴著一陣驚呼聲，人們紛紛舉起手機，把眼前的這幕美景定格在鏡頭裡。這個「水晶鞋」由賽道、裁判台和看台區域三部分組成。賽道長164米、最寬處34米、最高點60米，運動員將從「鞋跟」最高處助滑區出發滑下，到48米高的起跳區起跳，一氣呵成完成空翻、回轉等技術動作。
首鋼滑雪大跳台項目負責人介紹，賽道鋪雪工作在夜間緊鑼密鼓進行，9日前將完成所有賽道的鋪設及塑形，預計將有6000立方米的人造雪被鋪在164米長、60米高的跳台上。
如何把雪牢牢固定在賽道上，還不出現雪滑坡以及嚴重的「雪崩」情況？工作人員解密說，賽道鋼板上鋪上了一層疏水墊，疏水墊上方的賽道面板有800多個錨點拴住固雪網，而固雪網又牢牢「抓住」賽道上的雪，防止滑坡。
滑雪大跳台下方還預備儲存著600立方米的雪，將根據比賽具體情況實時補雪，保證運動員每次都能在同樣標準的賽道上比賽。
為了確保運動員和裁判的安全，滑雪大跳台的助滑區、起跳區、著陸區以及終點區都設置了頂級標準的防護措施，在裁判區同樣也設置了防護墊。滑雪大跳台廣場西側還新建了一座功能用房，包含運動員休息間、興奮劑檢測室、國際雪聯辦公區等。首鋼滑雪大跳台還將成為世界首例永久性保留和使用的滑雪大跳台場館。
留言