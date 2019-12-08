北京冬奧滑雪大跳台亮相 光影賽道宛如「水晶鞋」

作為北京2022年冬奧北京賽區首個建成的新建比賽場館，首鋼滑雪大跳台近日正式交付使用。7日晚間，大跳台亮起來了，璀璨燈光讓賽道變得晶瑩剔透、色彩斑斕，群明湖面倒映著它如同「水晶鞋」一般的倩影。北京2022年舉辦冬奧時，這裡將產生四塊金牌。

北京晚報報導，7日晚當夜幕降臨時，首鋼滑雪大跳台亮燈後伴著一陣驚呼聲，人們紛紛舉起手機，把眼前的這幕美景定格在鏡頭裡。這個「水晶鞋」由賽道、裁判台和看台區域三部分組成。賽道長164米、最寬處34米、最高點60米，運動員將從「鞋跟」最高處助滑區出發滑下，到48米高的起跳區起跳，一氣呵成完成空翻、回轉等技術動作。

首鋼滑雪大跳台項目負責人介紹，賽道鋪雪工作在夜間緊鑼密鼓進行，9日前將完成所有賽道的鋪設及塑形，預計將有6000立方米的人造雪被鋪在164米長、60米高的跳台上。

如何把雪牢牢固定在賽道上，還不出現雪滑坡以及嚴重的「雪崩」情況？工作人員解密說，賽道鋼板上鋪上了一層疏水墊，疏水墊上方的賽道面板有800多個錨點拴住固雪網，而固雪網又牢牢「抓住」賽道上的雪，防止滑坡。

滑雪大跳台下方還預備儲存著600立方米的雪，將根據比賽具體情況實時補雪，保證運動員每次都能在同樣標準的賽道上比賽。