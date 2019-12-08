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張雲雷惹議效應？相聲笑談地震、葷段子 文旅部加強監管

2019-12-08 14:37世界日報 中國新聞組／北京8日電

相聲演員張雲雷的言論頻惹議，不僅曾在表演時以汶川地震等天災作笑料，先前又開葷段子...
相聲演員張雲雷的言論頻惹議，不僅曾在表演時以汶川地震等天災作笑料，先前又開葷段子調侃京劇名伶。 圖取自微博
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相聲演員張雲雷的言論頻惹議，不僅曾在表演時以汶川地震等天災作笑料，先前又開葷段子調侃京劇名伶。娛樂節目監管話題引起關注，文化和旅遊部近日發布「加強演出市場管理通知」指出，要加強脫口秀、相聲與先鋒話劇、實驗話劇等語言類節目的內容審核和現場監管。

這份文件名為「文化和旅遊部關於進一步加強演出市場管理的通知（徵求意見稿）」。據官網發布的起草說明稱，演出市場存在各類新業態湧現、對內容審核提出更高要求，個別熱門演出炒票現象時有發生，以及現場監管存在薄弱環節等問題。

這份意見稿提出，在音樂節慶類演出活動上，要重點對電音類、說唱類節目審核把關，配合公安等部門加強對演出現場、電子螢幕內容以及互動環節的監督檢查，督促演出舉辦單位防範人群踩踏等安全事故。

在小劇場演出活動方面，要重點加強脫口秀、相聲以及先鋒話劇、實驗話劇等語言類節目的內容審核和現場監管；對沉浸式演出活動，要加強演出全流程審核，防止出現封建迷信、血腥恐怖等內容。

對於演出新業態管理，意見稿提出，加強演出網路直播管理，營業演出活動需要網路直播的，應當在報批時一併提出申請。

網路直播應採取「延遲播出」形式，至少延播三分鐘。演出舉辦單位和網路直播企業應當制定直播管理流程和突發事件應急預案，安排專人對演出直播內容和網民留言等互動內容即時審看。

網路直播語言脫口秀

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