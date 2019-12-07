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大陸河北中學驚傳命案 家長刺死排球教練

2019-12-07 16:29世界日報 中國新聞組／北京7日電

前河北男排教練馬超（左）不幸在校園遇害。圖翻攝自微博
前河北男排教練馬超（左）不幸在校園遇害。圖翻攝自微博
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大陸河北石家莊一所重點中學的男排主教練，也是前河北男排主力二傳手馬超日前不幸在校園遇害。目前該案犯罪嫌疑人已被警方控制，經多方消息確認，犯罪嫌疑人為一位隊員家長。

東方網報導，馬超1993年出生於河北張家口，在2017年全運會前長期擔任河北男排主力二傳手。該屆全運會結束後，馬超選擇退役，2018年他以人才引進的方式來到石家莊某重點中學任職體育老師，並擔任校排球主教練。

馬超今年剛與妻子完婚，他還曾與河北省隊進行過交流，有意復出征戰2021年全運會。案發在12月2日晚，就在馬超從事排球教學的學校體育館內。馬超父親馬文革悲痛的指出，「我的孩子，他是被一個無賴給扎死了！」

目前，該兇案的犯罪嫌疑人已被警方控制。因案發地點是在校園內，該案涉及未成年人群體的身心健康，具體原因有待當地公安機關進一步調查。

報導指出，今年三月，馬超率領球隊參加了在內蒙古伊金霍洛旗舉辦的中國中學生排球聯賽。他所在的球隊取得了第35名，成績不算理想，不過，他的執教水平也獲得了學校的認可。

馬超所在的學校官網曾顯示，2019年4月，馬超榮獲該校第七期校園周星榮譽稱號。當時，他接受了校學生會宣傳部的採訪，但是命案發生後，學校官網撤下了這則新聞。

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