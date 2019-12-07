疑實驗鼠出問題 大陸蘭州獸醫所爆學生集體染布魯氏菌

中國農業科學院蘭州獸醫研究所日前傳出學生疑感染布魯氏菌病（簡稱布病），該研究所接到報告後，立即派人陪同學生前往醫院診治，關閉相關實驗室並開展調查，農業部門正追溯病源。經甘肅省疾控中心確認，共263人接受檢測，65人呈陽性反應。陽性人員中，個別人員自感有身體不適現象，其餘人員未出現明顯臨床症狀。

事件發生後，中國農業科學院第一時間啟動應急處置預案，派工作組赴蘭州指導和督促蘭州獸醫研究所做好應急處置等相關工作。國家衛生健康委員會、國家疾控中心、甘肅省疾控中心、甘肅省獸醫局、蘭州市衛生健康委、蘭州市疾控中心、城關區和七里河區疾控中心等多部門組成聯合工作組，設立流行病學調查組、治療專家組，到蘭州獸醫研究所開展流行病學調查，協調診斷治療。目前正在採取多項措施治療人員。

澎湃新聞報導，中國農科院蘭州獸醫研究所獸醫專業研究生王武秉（化名）說，此前有傳言稱，學校一個實驗室的實驗小鼠一直不懷孕，隨後，有學生被查出疑似感染，「對於動物來說，布病最明顯的症狀就是不懷孕或流產。」

從王武秉提供微信聊天紀錄中，有學生稱「一男一女檢測出了布病，老鼠不生育，測出了布病。」、「所裡已經有五人了，（懷疑）是從實驗中心領的小鼠出的問題」。

據報導，王武秉表示，所裡「疑似感染布病」（抗體呈陽性）的人數增多，多名同學因擔心自己被感染，分別到醫院或疾控中心檢查，他自查發現自己尚未感染，但室友以及身邊多名認識的同學布病抗體呈陽性。他說，校方6日組織學生前往醫院，「大巴車50多個座位，基本上都坐滿了。」

報導指出，蘭州獸醫研究所診斷中心常務副主任林密表示，只是布病抗體呈陽性，「這跟（確診）感染是兩回事。」

張培德表示，上周身體出現不適，去醫院檢查。檢查結果顯示，其布病抗體呈陽性，「我平時接觸牛、養、老鼠、兔子等動物比較多，加上目前所裡很多人都感染了這個病，空氣（怕是）都不乾淨了。」