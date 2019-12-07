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承德避暑山莊曾是侏羅紀公園？驚見逾300個恐龍足跡

2019-12-07 10:58聯合報 記者李仲維／即時報導

河北承德的承德避暑山莊發現逾300處恐龍足跡，備受各界關注，多年來一直有媒體陸續報導，但從沒得到官方權威機構證實。昨（6）日各國學家在承德召開記者會，他們的研究成果登上國際知名古生物學期刊《白堊紀研究》。

綜合陸媒報導，這個由大陸、美國、澳洲三國科學家組成的考古團隊，在考察中發現一個多元化的土城子恐龍動物群，該群體是由蜥臀目組成，其中又以獸腳類、鳥類占絕大多數。

中國地質大學副教授邢立達表示，從避暑山莊地面的大量無脊椎動物遺跡來看，距今1.5億年前的世界應該是一片較為平靜淺水湖畔，有著平坦的沙地。這也是各種小蟲與恐龍能留下足蹟的先決條件。

他指出，這些足跡化石的原產地麻地溝，產出鋪路石板。邢立達團隊重點考察麻地溝足跡點，該足跡點海拔約800公尺，西坡和北坡均有民居分布，這些建築不少都是由當地的石頭搭建而成。

恐爪龍類足跡產於麻地溝足跡點，平均長度為8.7厘米，足跡具有兩趾印痕（第III趾和第IV趾）和圓形腳跟，這種形態表明其與恐爪龍類的親緣關係，被歸入伶盜龍足跡。

研究發現，實雷龍足跡和蹺腳龍足跡，分布在承德各個足跡點，這些三趾足跡至少有140個足跡，其中130個是完整的足跡。所有的足跡中，以長度在10厘米到20厘米的中型足跡為主。

韓國鳥足跡分布在麻地溝足跡點。該足跡點保存至少4條連續的三趾行跡。這些鳥類足跡被歸為韓國鳥足跡類型。

承德避暑山莊足跡點還產生一些橢圓形的痕跡，在形態上類似於蜥腳類動物的後足跡，例如白堊紀最出名的蜥腳類動物足跡：雷龍足跡。但是由於保存較差，沒有行跡，目前還不能完全確認。

承德避暑山莊發現發現逾300處侏羅紀恐龍足迹。網路圖片
承德避暑山莊發現發現逾300處侏羅紀恐龍足迹。網路圖片
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恐龍考察韓國

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