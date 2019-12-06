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明年6月6日起 上海迪士尼門票最高漲至3076元

2019-12-06 22:50聯合報 特派記者林宸誼／上海即時報導

上海迪士尼樂園6日宣布，自明年6月6日起，將採用全新的四級票價結構，其中「特別高峰日」門票價格，由原來的人民幣665元漲到人民幣699元（新台幣3076元），涵蓋法定節假日及國際性節日。

根據上海迪士尼官網公告，「常規日」門票價格維持不變，仍為人民幣399元，涵蓋冬季和秋季的大部分日期。

新增一檔「特別常規日」，涵蓋春季和部分週末，門票為人民幣499元；「高峰日」門票價格由原來的人民幣575元上漲到人民幣599元，涵蓋夏季和部分週末。

上海迪士尼度假區方面表示，全新的四級票價結構將有助於更有效地管理貫穿全年的季節性客流分佈，從而更大程度優化遊客體驗。

自2020年5月6日起，上海迪士尼度假區的官方平台，將提供自2020年6月6日起的90天價格日曆，顯示四級票價結構下的每日門票價格，之後度假區將持續提供90天滾動價格日曆，供遊客在購買門票前查詢。

第一財經日報報導，華美酒店顧問機構首席知識官趙煥焱分析，上海迪士尼樂園自2016年6月開幕以來，票價結構從開園時的二級，到現在的三級，再到未來的四級，也是不斷在學習、觀察消費者的遊玩習慣，並相應作出調整，以更好地平衡全年客流，這也是根據市場情況而做出的細分化票務管理。

上海迪士尼將繼續成為票價全球最低的迪士尼樂園。同時，多級票價在全球廣泛運用，巴黎迪士尼和加州迪士尼都採用三級票價，而位於奧蘭多的華特迪士尼世界更是採用五級票價結構，就估算加權平均價格來說，上海迪士尼仍然是「最便宜的迪士尼樂園」。

2019年，亞洲各大主題樂園紛紛進行價格調整，其中珠海長隆海洋王國的門票價格已上漲到人民幣395元；大阪環球影城的價格調整為約人民幣488元。

上海迪士尼樂園開業首年有1000萬客流量，成為迪士尼在全球市場成長最快的樂園之一，今年年初還宣佈將繼續擴建，新增第八大主題園區、全球第一個「瘋狂動物城」主題園區。

上海迪士尼樂園公告。圖/上海迪士尼官網
上海迪士尼樂園公告。圖/上海迪士尼官網
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圖/上海迪士尼官網
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上海迪士尼票價人民幣

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