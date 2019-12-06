全球首次拍到雪豹現身四川熊貓棲地 可惜擦身而過

中華大熊貓研究保護基地四川臥龍國家級自然保護區管理局今(6) 日發佈，首次在大熊貓棲息地核心區，拍攝到雪豹現身出沒。

新京報報導，四川臥龍國家級自然保護區管理局發現，位於海拔3300公尺左右的熊貓棲息地，兩台紅外相機分別記錄到一隻雪豹連續兩天出現，畫面顯示，傍晚時分薄霧籠罩的原始杜鵑林中，兩側生長著茂密冷箭竹的獸徑上，迎面走來一隻毛色灰白的成年雪豹，薔薇花結般的斑紋佈滿全身。

在另一畫面中，深夜的叢林裡，這只雪豹在冷箭竹叢中正四處嗅聞張望，隨後拖著長而粗壯的尾巴，消失在黑夜深處。

紅外相機共拍攝到12張圖片和2段影片，拍攝點間相距僅200公尺，拍攝時間分別是2019年6月3日和6月4日。

雪豹為什麼會出現在大熊貓棲息地裡？據北京大學生命科學學院李晟研究員分析，四川臥龍的大熊貓和雪豹兩者比鄰而居，各自有其所依賴的獨特棲息地，好比是上下鋪的關係。

雪豹主要活動在海拔3500-4400公尺的林線和雪線之間，棲息在開闊的高山草甸與流石灘上；大熊貓則主要生活在海拔3500公尺的林線及以下地區，常棲息于植被茂盛、竹林生長良好、環境隱蔽的針葉林、針闊混交林中。

而雪豹被拍到出沒在熊貓棲息地，專家初步判斷相當罕見，可能是雪豹正在遷徙中，恰好穿過這片大熊貓習慣活動的區域。另一種可能是雪豹在追捕獵物過程中，偶然間鑽進了森林。