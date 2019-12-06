北京政協常委、京劇演員 傳家中自縊身亡

年僅41歲的中國國家一級演員、著名京劇演員姜亦珊5日上午10時離世。有消息指，她於家中自縊身亡，但具體原因並未公布。據悉，有關部門已經介入調查。

綜合媒體報導，姜亦珊是京劇表演藝術家張派傳人薛亞萍女士、梅派傳人梅葆玖先生的女弟子，也是北京政協常委。據好友及粉絲反映，姜亦珊和老公關係很好，性格也十分溫和，生活態度樂觀，生前未發現有抑鬱症症狀，熱中公益、熱心傳播京劇藝術，姜亦珊的意外離世是京劇界的一大損失！

姜亦珊在離世前一周，也就是11月29日，還在石家莊有演出劇目，近日還上載京劇教學視頻。

據報導，姜亦珊從小學習京劇，專攻張派青衣表演藝術，於1996年由瀋陽藝術學校京劇科畢業，同年分配瀋陽京劇院，2000年8月調入天津京劇院，2006年調入北京京劇院工作至今。曾先後獲得中國戲劇梅花獎、中國金唱片獎、上海戲劇白玉蘭主角獎。

她的代表作有《秦香蓮》、《狀元媒》、《詩文會》、《二進宮》、《望江亭》、《春秋配》《白蛇傳》、《貴妃醉酒》、《玉堂春》、《趙氏孤兒》、《三娘教子》、《紅鬃烈馬》等。

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