「朝朝暮暮永相濡」97歲物理學家為愛妻寫情書六十載

馮端和妻子陳廉方的合照。圖／ 央視網 分享 facebook

如果每天要寫一封情書，你能堅持多久？這封情書裡，你又會寫些什麼？大陸物理學家、中國科學院院士馮端，向世人展現了他屹立不搖的恆心和文采。

馮端是中國科學院院士，今年97歲，是中國物理學界的翹楚人物。光是聽他的背景，或許難以想像，這麼一個以物理為志業的男人，內心卻有一個熱愛寫情詩的靈魂。事實上，馮端自1955年和妻子陳廉方結婚以來，便提筆為陳廉方寫詩，表達情意，至今仍持續不輟。

根據中國的央視網報導，馮端和妻子陳廉方在朋友介紹下認識，1955年結婚，至今已經過64年，兩人感情依然親密。婚前第一次送禮，馮端就送給了陳廉方兩本詩集：一本是俄國詩人普希金的《青銅騎士》，另一本則是中國詩人何其芳的《夜歌和白天的歌》。從此之後，詩歌成為兩人互通情意的特有方式。

這麼多年過去了，陳廉方至今仍然珍藏著六十多年來和馮端互相往來的信件，保存在她精心準備的一個紅色匣子裡。七零年代時因遇上文革，馮端被下放鄉間，兩人無法見面，便每日通信。馮端的信裡常常都寫些細瑣的小事，卻富含著真誠的關心和愛護。

兩人結婚時，正是櫻花盛開的季節，從此他們每年結婚紀念日，都要去看櫻花。他們說，櫻花見證了他們的愛情。2015年，為了慶祝結婚60週年的「鑽石婚」，夫婦兩人合寫了一首《鑽石頌》，便將櫻花寫了進去：「平倉巷内偶邂逅，白雪冰晶後湖遊，秋賞红葉漫棲霞，翠鳥驚艷荷枝頭。更喜人間四月天，梁園酒家結良緣。放眼太湖碧波淼，一樹櫻花照清漣。六十春秋恩愛篤，雙雙執手難關渡，而今白髮同偕老，朝朝暮暮永相濡。」

「如果覺得寫得不好，馮先生會一遍遍重寫，挑最好的一首寄出。」陳廉方接受採訪時這麼說。平時不拘小節的馮端，在為妻子寫詩時卻特別講究，寫詩時彷彿寫論文一般，為了寫好情詩，他會一遍又一遍地修改。為了追求完美，甚至不惜一遍又一遍地重抄，直到字跡排版看起來都滿意為止。

兩人的愛情就在這樣反覆抄寫的過程裡，刻進了信紙裡，珍藏在彼此的心中。