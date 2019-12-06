影／3歲童遭倒車碾死 老翁目睹卻沒提醒引網友公憤

大陸廣東近期發生一起死亡案件，一位3歲幼童獨自站在馬路邊，突然一台卡車準備倒車，一旁有位70多歲老翁見狀未即時提醒駕駛，導致卡車撞倒女童順勢輾過，這時老翁才急忙揮手告知駕駛，而幼童的雙親急忙從工廠走出抱起小孩，可惜幼童在送醫後仍傷重不治，事件曝光後，多數網友指責該位老翁，批評他無視幼童的安危見死不救。

根據「澎湃新聞」報導，事件發生在大陸廣東省揭陽市榕城區，上月28日上午幼童的雙親因在工廠工作，獨留小孩在工廠門口玩耍，這時一台卡車倒車進入工廠門口，準備就要撞上幼童，一旁的70多歲拾荒老翁見狀後並沒有即時提醒駕駛後方有人，眼睜睜看著幼童遭卡車撞倒輾壓，過了幾秒後才緊急向駕駛揮手，告知女童被壓在車下。

這時幼童的雙親從工廠衝出將小孩抱起，哭喊將小孩送往醫院，不幸的是幼童到醫後便傷重不治，目前警方正對整起案件進行調查，但此事曝光後許多網友紛紛氣憤指責老翁，「旁邊那大人是個傻子嗎？」、「這個男的是懵了，還是太漠然了，如果是漠然這也太冷血了吧！」、「我覺得這家人沒心沒肺，而且這個老頭明明可以一把拽下孩子的，他就一直在那兒看著。」、「右邊那個老頭為什麼不喊啊，完全可以避免的一個事故。」

但也有網友認為責任不在老翁身上，他只是反應不及，「隔那麼遠確實有足夠的時間來救，但需要經驗判斷，車速很慢，他估計以為司機已經看到了。但車子沒停下來，眼看撞到的時候，上了年紀的他已經來不及了。」、「我認為家長的義務更大一些。」、「不是冷漠吧，就是反應慢了。冷漠就不會一直呆在現場，跟司機講撞到人了，還喊來家屬。」、「人都有反應時間，估計被嚇傻了。」