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中方即日起實施對等反制美駐中國外交官行動

2019-12-06 09:50聯合報 記者戴瑞芬／即時報導

陸媒觀察者網報導，針對美國務院日前對中國駐美外交領事人員設限的做法，中方將從即日起實施對等反制措施。

美國務院從10月對中國駐美外交人員要求與地方官員會見之前，必須提前通知美國務院。

報導指出，中方將從即日起要求美駐華使館外交人員和美駐上海、廣州、成都、瀋陽、武漢總領館人員正式會見中方地方政府代表、正式訪問中國教育或研究機構，須提前5個工作日書面通知中國外交部

在美新規限制中國外交官行動時，大陸外交部發言人耿爽曾作出回應，呼籲美方撤銷有關決定，強調不應人為設置障礙，不過，隨著涉港、涉疆問題擴大，中方如今已跟進反制，是否進一步演變成外交風波，有待觀察。

大陸外交部發言人耿爽曾作出回應，呼籲對駐外外交領事人員，不應人為設置障礙。大陸外...
大陸外交部發言人耿爽曾作出回應，呼籲對駐外外交領事人員，不應人為設置障礙。大陸外交部官網
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