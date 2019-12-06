告別紙車票 陝西高鐵 邁入刷臉、掃碼時代

中國鐵路西安局集團有限公司表示，西安局集團公司即日起在管內全部高鐵車站開通電子客票業務，陝西省內所有高鐵車站將逐步取消紙質車票，旅客可通過刷證、刷臉、掃碼乘坐高鐵列車。

中新社報導，本次陝西省內共有12個高鐵車站首次開通電子客票業務，分別是：華山北、咸陽秦都、楊陵南、岐山、寶雞南、阿房宮、鄠邑、佛坪、洋縣西、城固北、漢中、寧強南。加之此前大西高鐵已開通的西安北、渭南北、大荔三個車站，陝西省內的15個高鐵車站全邁入電子客票新時代。

電子客票實施後，旅客使用購票時提供的身分證件或手機動態二維碼即可進站乘車。在漢中車站，旅客可通過刷臉的方式檢票乘車。對於通過12306網站（含手機客戶端）購票的旅客，可自行打印或下載購票信息單。

對於需要報銷車票的旅客，可在開車前或乘車日期之日起30日內，憑購票時使用的有效身分證件原件，到車站售票窗口（含自動售取票機）打印電子客票報銷憑證。

為了方便旅客，陝西大部分高鐵車站在出站口設置了自動取票機，用於旅客在出站時順手取報銷憑證。需要退改簽的旅客，可在線上、線下多渠道辦理。

實施電子客票打通了互聯網與車站窗口的服務渠道，有利於推行旅客自助化實名驗證、自助化驗票等無干擾服務，緩解購取票窗口壓力，旅客通過閘機用時更少。此外，由於沒有紙質車票，丟失車票、掛失補票、販賣假票等問題，將徹底得到解決。