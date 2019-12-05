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林武任山西省代理省長 尹弘將出任河南省長

2019-12-05 22:27聯合報 記者賴錦宏／即時報導

曾因為領導層塌方式腐敗成為焦點的山西省，近日完成黨政一把手新老交替。省長樓陽生出任省委書記後，擔任省委副書記不足一年的林武出任省政府黨組書記、代省長，有望在山西省兩會中接任省長職務。

據山西日報新聞客戶端，北京時間12月5日，山西省十三屆人大常委會第十五次會議在太原舉行。會議決定任命林武為山西省副省長、代理山西省省長。

稍早，2日晚的山西新聞聯播報導，省委書記樓陽生深入山西轉型綜改示範區調研，省委副書記、省政府黨組書記林武等參加調研，這是林武首次以山西省政府黨組書記身分亮相。

林武將是中共十九大後第10位、2019年以來第一位履新的省級政府一把手。在河南省長一職因陳潤兒轉任寧夏黨委書記空缺的情況下，林武將是唯一一位「雙非」（非中共十九屆中央委員、中央候補委員）省級政府一把手。

值得一提的是，林武從2015年8月躋身副省級，至2019年12月候任正省級，林武只用了四年多時間，可謂升官迅速。

據公開資料，現年57歲的林武是福建閩侯人，2003年，出任湖南省經貿委主任；2005年任婁底市長，2008年任市委書記；2011年底任湖南省委組織部常務副部長。2016年1月，出任吉林省委常委、組織部長。2017年4月，在吉林省委常委班子換屆前夕，出任吉林省常務副省長。2018年5月，林武再次跨省交流轉任山西省委常委、常務副省長。

另外，3日晚間，河南官方媒體披露上海市委排名第三的人物、專職副書記尹弘北上河南，履新河南省委副書記和省政府黨組書記。這意味着最遲在2020年1月的河南人大會議上，尹弘將補缺原省長陳潤兒異地升任寧夏自治區書記而留下的省長空缺，躋身正部級行列。

12月5日，山西省十三屆人大常委會第十五次會議在太原舉行。會議決定任命林武為山西...
12月5日，山西省十三屆人大常委會第十五次會議在太原舉行。會議決定任命林武為山西省副省長、代理山西省省長。（中新社）
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