林武任山西省代理省長 尹弘將出任河南省長

曾因為領導層塌方式腐敗成為焦點的山西省，近日完成黨政一把手新老交替。省長樓陽生出任省委書記後，擔任省委副書記不足一年的林武出任省政府黨組書記、代省長，有望在山西省兩會中接任省長職務。

據山西日報新聞客戶端，北京時間12月5日，山西省十三屆人大常委會第十五次會議在太原舉行。會議決定任命林武為山西省副省長、代理山西省省長。

稍早，2日晚的山西新聞聯播報導，省委書記樓陽生深入山西轉型綜改示範區調研，省委副書記、省政府黨組書記林武等參加調研，這是林武首次以山西省政府黨組書記身分亮相。

林武將是中共十九大後第10位、2019年以來第一位履新的省級政府一把手。在河南省長一職因陳潤兒轉任寧夏黨委書記空缺的情況下，林武將是唯一一位「雙非」（非中共十九屆中央委員、中央候補委員）省級政府一把手。

值得一提的是，林武從2015年8月躋身副省級，至2019年12月候任正省級，林武只用了四年多時間，可謂升官迅速。

據公開資料，現年57歲的林武是福建閩侯人，2003年，出任湖南省經貿委主任；2005年任婁底市長，2008年任市委書記；2011年底任湖南省委組織部常務副部長。2016年1月，出任吉林省委常委、組織部長。2017年4月，在吉林省委常委班子換屆前夕，出任吉林省常務副省長。2018年5月，林武再次跨省交流轉任山西省委常委、常務副省長。