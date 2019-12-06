西部首條「智軌」 四川宜賓開通

西部首條智能軌道快運系統運營線在四川省宜賓市正式開通。圖為宜賓智軌發車。 中新社 分享 facebook 四川省鐵路產業投資集團有限責任公司表示，西部首條智能軌道快運系統（簡稱「智軌」）運營線5日在四川省宜賓市正式開通，標誌著這一個中國自主首創的新型城市軌道交通制式產品，正式開啟商業運營。

中新社報導，由中國中車株洲電力機車研究所（簡稱「中車株洲所」）研製的智軌於2017年6月首次亮相發布。與地鐵的高投資相比，智軌兼顧運量和經濟性。

智軌列車看似無軌，實則有軌，採用了中車株洲所創新團隊自主研發的「虛擬軌道跟隨控制」技術。列車以車載傳感器識別路面虛擬軌道，通過中央控制單元的指令，調整列車牽引、制動、轉向的準確性，精準控制列車行駛在既定虛擬軌跡上。

「高度智能化是智軌最大的優勢之一」。四川省中車鐵投軌道交通有限公司總經理周升表示，智軌在軌道、安全、體驗、運營、交管、維保等方面高度智能化，同時立項審批門檻低、建設成本低、綠色環保等級高。

當日開通的宜賓市智軌T1線全長17.7公里，概算投資11.28億元（人民幣，下同），其中智軌項目投資9.4億元，城市基礎設施建設投資1.88億元。

「駛向鬧市區，進入車流、人流密集區域，是智軌進行商業運營的必經之路」。四川省中車鐵投軌道交通有限公司表示，智軌目前暫無商業運營先例，因此探索其商用模式非常關鍵。

目前，除四川宜賓外，智軌在哈爾濱、成都、西安、重慶、多哈等80餘個國內外城市進行了項目跟進，持續推進的項目16個，其中海外項目1個。