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人權律師覃永沛 以「煽顛」指控被正式批捕

2019-12-05 19:10德國之聲 德國之聲

根據逮捕通知書，現年50歲的人權律師覃永沛被控犯有「煽動顛覆國家政權罪」。圖取自...
根據逮捕通知書，現年50歲的人權律師覃永沛被控犯有「煽動顛覆國家政權罪」。圖取自／德國之聲中文網
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根據逮捕通知書，現年50歲的人權律師覃永沛被控犯有「煽動顛覆國家政權罪」。他妻子鄧曉雲表示，覃永沛是因在網上發表批評性言論而遭拘押的。她在電話中對法新社說，覃永沛敢於在網上放言，對當局來說，指控煽顛罪「是最簡單的做法」 。

覃永沛的好友、律師隋牧清稱逮捕行為是「公然的政治迫害」，是「對律師政治迫害的一種升級」。2015年，中國當局集中逮捕了200多名律師，隋牧清也在其中。

覃永沛上個月即已被刑事拘留。他一再在網上評論各種政治議題，其中包括香港局勢。去年5月，他已被當局吊銷了律師執照。

凝煉/葉宣（法新社）

本文章由德國之聲授權提供】

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